Μακρο-οικονομία

Γρεβενά: Νέος πολυχώρος ψυχαγωγίας με χρηματοδότηση 0,5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης

Το έργο προβλέπει μεταξύ άλλων θέσεις παιχνιδιών και για ΑμεΑ
Ο Γαλαξίας στον Ελλαδικό ουρανό. Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 / ΓΕΦΥΡΙ ΑΖΙΖ ΑΓΑ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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Ένας νέος πολυχώρος ψυχαγωγίας αναμένεται να δημιουργηθεί στο Δήμο Γρεβενών με τη χρηματοδότησή του να έχει ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, το έργο στα Γρεβενά εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος.

Ειδικότερα, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 470.000 ευρώ και περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης, αναβάθμισης και λειτουργικής αποκατάστασης του χώρου της υφιστάμενης παιδικής χαράς, συνολικής έκτασης 3,6 στρεμμάτων.

Όσον αφορά τις εργασίες, αυτές αφορούν την τοποθέτηση καινούργιων, πιστοποιημένων παιχνιδιών για παιδιά προσχολικής, προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας.

Ακόμα, την τοποθέτηση εξοπλισμού για τους συνοδούς, την τοποθέτηση νέων δαπέδων ασφαλείας, τη συντήρηση του πρασίνου σε όλη την έκταση της παιδικής χαράς και τη βελτίωση της περίφραξης, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας, παρέχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 84 παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα προβλέπεται και η διάθεση θέσεων παιχνιδιού για ΑμεΑ.

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Μακρο-οικονομία
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