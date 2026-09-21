Τουρκία: Ελέγχονται 253.000 άτομα για το σκάνδαλο που «βύθισε» το χρηματιστήριο

Νέα εξελίξεις στην Τουρκία γύρω από το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε όταν στις 16 Σεπτεμβρίου, το τουρκικό χρηματιστήριο καταποντίστηκε με τον δείκτη BIST 100 να σημειώνει τη μεγαλύτερη διήμερη υποχώρησή του από τον Φεβρουάριο του 2023 και τη συνεδρίαση να διακόπτεται με τον δείκτη να κλείνει στο -5,54%.

Μέσα από ανάρτηση στο X, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Akın Gürlek, ενημέρωσε ότι η κυβέρνηση έχει «παγώσει» λογαριασμούς στελεχών funds και ελέγχει 253.000 ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν συμμετοχή στο σκάνδαλο των funds που «βύθισε» το τουρκικό χρηματιστήριο προ ημερών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι αποκτήθηκαν αθέμιτα κέρδη ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών (318 εκατ. δολάρια) μέσω αυτής της μεθόδου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα εναντίον 825 ατόμων σε σχέση με το περιστατικό.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Büromuzun koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada; trafik kazası geçiren vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış; olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış; bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır. Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, SEDDK ve MASAK başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm kurumlarımızı ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.