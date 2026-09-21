Μακρο-οικονομία

Τουρκία: Ελέγχονται 253.000 άτομα για το σκάνδαλο που «βύθισε» το χρηματιστήριο

Μέσα από την τακτική των funds, έχουν αποκτηθεί με αθέμιτο τρόπο 318 εκατ. δολάρια
Graph Falling Down in Front Of Turkey Flag. Crisis Concept
Φωτογραφία iStock
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Νέα εξελίξεις στην Τουρκία γύρω από το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε όταν στις 16 Σεπτεμβρίου, το τουρκικό χρηματιστήριο καταποντίστηκε με τον δείκτη BIST 100 να σημειώνει τη μεγαλύτερη διήμερη υποχώρησή του από τον Φεβρουάριο του 2023 και τη συνεδρίαση να διακόπτεται με τον δείκτη να κλείνει στο -5,54%.

Μέσα από ανάρτηση στο X, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Akın Gürlek, ενημέρωσε ότι η κυβέρνηση έχει «παγώσει» λογαριασμούς στελεχών funds και ελέγχει 253.000 ανθρώπους που ενδέχεται να έχουν συμμετοχή στο σκάνδαλο των funds που «βύθισε» το τουρκικό χρηματιστήριο προ ημερών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι αποκτήθηκαν αθέμιτα κέρδη ύψους 15,6 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών (318 εκατ. δολάρια) μέσω αυτής της μεθόδου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα εναντίον 825 ατόμων σε σχέση με το περιστατικό.

Οι εποπτικές αρχές έδωσαν εντολή για την εκκαθάριση 131 επενδυτικών fund, τα οποία διαχειρίζονται επτά εταιρείες.

Ο Akın Gürlek επισημαίνει μέσω της ανάρτησης του ότι η κυβέρνηση Ερντογάν θα φέρει ενώπιων του νόμου τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο και θα φροντίσει ώστε να προστατευτούν οι πολίτες της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και μήνες υπήρχαν ανησυχίες για funds με μεγάλη έκθεση σε σχετικά μη ρευστοποιήσιμες μετοχές, ενώ οι νέοι κανόνες της τουρκικής ρυθμιστικής αρχής στα τέλη Αυγούστου έβαλαν περιορισμούς σε τέτοιες τοποθετήσεις.

Συγκεκριμένα, η τουρκική ρυθμιστική αρχή της κεφαλαιαγοράς αυστηροποίησε στα τέλη Αυγούστου τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές, με τους νέους κανόνες να θέτουν συγκεκριμένα όρια και πλαφόν, ιδιαίτερα όσον αφορά την έκθεση των hedge funds σε συνδεδεμένα μέρη και σε επενδύσεις με μεγάλη συγκέντρωση.

Σημειώνεται πως το μεσημέρι της Δευτέρας (21.9.2026) ο BIST 100 περιόρισε τις απώλειες του, σε ποσοστό της τάξης του 0,5% μετά από έντονη ενδοσυνεδριακή διακύμανση άνω των 330 μονάδων (εύρος ημέρας 12.895 -13.233) .

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Μακρο-οικονομία
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