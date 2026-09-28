Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας στην Θεμιστοκλέους

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (28.09.2026) σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε δεύτερο όροφο εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Θεμιστοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή επιχείρηση κατάσβεσης, έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικητάρα, στο κέντρο της Αθήνας.

#Πυρκαγιά σε κτίριο επί της οδού Κατακουζηνού του Δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2026

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.