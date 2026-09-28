Ελλάδα

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας στην Θεμιστοκλέους

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον 2ο όροφο της πολυκατοικίας - Από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως την Νικητάρα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Ανανεώθηκε πριν 4 λεπτά
ΦΩΤΟΓΡΑΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (28.09.2026) σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σε δεύτερο όροφο εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Θεμιστοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας.

Για την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή επιχείρηση κατάσβεσης, έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της οδού Ακαδημίας έως το ύψος της οδού Νικητάρα, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

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Ελλάδα
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