Η ΕΚΤ δεν προβλέπει «ύφεση» λέει για τα «πολεμικά σενάρια» που ανακοινώθηκαν ο Φρανσουά Βιλρουά ντε Γκαλό

Tα σενάρια που σχεδιάζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν προβλέπουν «ύφεση» στην ευρωζώνη, υπογράμμισε σήμερα Παρασκευή (20.3.2026) ο διοικητής της κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλρουά ντε Γκαλό, απαντώντας σε ερώτηση του ιστότοπου Boursorama.

Η ΕΚΤ δημοσιοποίησε χθες, Πέμπτη, τρία σενάρια και ένα τέταρτο που είναι ένα πιο αισιόδοξο, κάτι που το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επιδιώκοντας να καθησυχάσει τους φόβους για ύφεση.

«Σ’ αυτά τα διαφορετικά σενάρια, δεν υπάρχει ύφεση, το υπογραμμίζω», δήλωσε ερωτηθείς σχετικά με τις επιπτώσεις από μια πετρελαϊκή τιμή σταθερά πέραν των 120 δολαρίων.

«Άκουσα πολύ τη λέξη στασιμοπληθωρισμός, που θα ήταν ταυτόχρονα μια στασιμότητα της δραστηριότητας και μετά ένας μόνιμος πληθωρισμός. Δεν πρόκειται γι’ αυτό», επέμεινε ο Βιλρουά ντε Γκαλό αν και πολλοί συνάδελφοί του έχουν κάνει τέτοιες εκτιμήσεις.

«Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι οι τιμές της ενέργειας, είναι μόνο ένα μέρος του πληθωρισμού, του δείκτη τιμών καταναλωτή. Στη Γαλλία, επιβαρύνει 9%, ποσοστό από το οποίο, θα σας εκπλήξω, μόνο κατά 4% τα πετρελαϊκά προϊόντα, περιλαμβανομένων των τιμών στην αντλία», συνέχισε.

«Αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι να αποφύγουμε τη διάχυση στο υπόλοιπο της κατανάλωσης», υπενθύμισε.

Η ΕΚΤ διατήρησε χθες, Πέμπτη, το βασικό επιτόκιό της στο 2%, παρά την άνοδο των τιμών που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ωστόσο «την αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προοπτικές, δημιουργώντας κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού και κινδύνους μείωσης της οικονομικής ανάπτυξης».