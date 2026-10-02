Η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα 2,5 δισ. ευρώ στο EFSF – Μήνυμα εμπιστοσύνης στην αγορά, λέει ο Γκραμένια

Η Ελλάδα κατέβαλε την Πέμπτη (1.10.2026) ποσό ύψους 2,5 δισ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), προπληρώνοντας πρόωρα δάνεια από το πακέτο στήριξης την περίοδο της κρίσης, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Eύσημα απέδωσε στην Ελλάδα ο Πιερ Γκραμένια επικεφαλής του ΕFSF σχολιάζοντας την πρόωρη αποπληρωμή.

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«Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί άλλη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος. Τα έσοδα από την επαναϊδιωτικοποίηση των τραπεζών αποτελούν απτή απόδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού τομέα μετά την κρίση. Η χρήση μέρους αυτών των εσόδων για την αποπληρωμή του EFSF μειώνει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης στην αγορά. Πρόκειται για θετική εξέλιξη για την Ελλάδα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, Pierre Gramegna.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του EFSF την 1η Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα ενημέρωσε το EFSF και τον ESM σχετικά με έσοδα ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ που συνδέονται με το ΤΧΣ και τα οποία κατέχει η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΠ – κατόπιν της συγχώνευσής της με το ΤΧΣ).

Το EFSF και ο ESM διατηρούν συμβατικά δικαιώματα αποπληρωμής επί των εσόδων της ΕΕΣΠ που προέρχονται από πράξεις ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών οι οποίες συνδέονται με τη χρηματοδότησή τους. Το EFSF άσκησε τα δικαιώματά του για ποσό ύψους 2,5 δισ. ευρώ από τα εν λόγω έσοδα.

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Το ποσό αυτό αποδόθηκε στο EFSF, αντικατοπτρίζοντας το υψηλότερο κόστος των δανείων του EFSF σε σύγκριση με τα δάνεια του ESM. Το EFSF και ο ESM διατηρούν τα δικαιώματά τους επί του εναπομένοντος υπολοίπου.

Ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής, το πρόγραμμα χρηματοδότησης του EFSF για το 2026 περιορίστηκε στο ποσό των 16,5 δισ. ευρώ που έχει ήδη εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.