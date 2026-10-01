Όλυμπος: Το ΥΠΑΝ ενέκρινε την Περιβαλλοντική Μελέτη για το Εθνικό Πάρκο – Το 58% σε ζώνες αυστηρής προστασίας

Εγκρίθηκε σήμερα (1.10.2026) το τμήμα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) 3Β για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 μέρους των Περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στον Όλυμπο (περιοχή GR1250001), σύμφωνα με το ΥΠΕΝ.

Η έγκριση της ΕΠΜ, όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, αποτελεί το αναγκαίο βήμα για την διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, το οποίο πλέον, εκτός από την περιοχή Natura και το σύνολο του υφιστάμενου Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, θα περιλαμβάνει και την περιοχή που έχει ενταχθεί στο Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO.

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Έρχεται σε συνέχεια της σχετικής δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ένταξης του Ολύμπου στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Tο διευρυμένο Εθνικό Πάρκο Ολύμπου, που καλύπτεται από την ΕΠΜ, επεκτείνεται από 23.561 εκτάρια (ha) που είναι σήμερα σε 37.544 εκτάρια ενσωματώνοντας σε μια λειτουργική ενότητα και τα 13.841 εκτάρια της περιφερειακής ζώνης του υφιστάμενου Εθνικού Πάρκου.

Στο σύνολο της έκτασης καθορίζονται:

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8 ζώνες προστασίας,

επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες,

μέτρα διαχείρισης και προστασίας.

Στόχος είναι η διατήρηση των οικοσυστημάτων και η συμβατότητα με ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Οι επιμέρους στόχοι προστασίας περιλαμβάνουν:

τη διατήρηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που είναι μοναδικά σε διεθνές, κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

την αντιμετώπιση πιέσεων και απειλών που επηρεάζουν την κατάσταση διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών.

την ανταπόκριση της χώρας στις κοινοτικές δεσμεύσεις όσον αφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Με την εν λόγω μελέτη το 58% του διευρυμένου Εθνικού Πάρκου εντάσσεται σε ζώνες αυστηρής προστασίας.