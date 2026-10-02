Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 10 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο, χρεωμένοι 4 εκατομμύρια φρολογούμενοι

Ακόμη 10 δισ. ευρώ προστέθηκαν μέσα σε έναν χρόνο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς την εφορία, μια συνθήκη που μεγεθύνει το ιδιωτικό χρέος.

Ειδικότερα, στο συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο προς την εφορία έχουν προστεθεί επιπλέον 9,86 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του Ιουλίου του τρέχοντος έτους, το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανήλθε στα 109,77 δισ. ευρώ, παρά τις εισπράξεις και την τακτοποίηση συνολικών οφειλών αξίας 14,52 δισ. ευρώ.

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Η νέα αύξηση έχει αδιάρρηκτη σχέση με την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις από την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), με βάση τα οποία το υπόλοιπό των 109,77 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών οφείλεται στις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 9,86 δισ. ευρώ, συν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1.8.2026 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 2,60 δισ. ευρώ. Από αυτά αφαιρούνται οι εισπράξεις και διαγραφές, οι οποίες υπολογίζονται στα 14,52 δισ. ευρώ.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιουλίου του 2026 παρουσιάζει μείωση κατά 2,06 δισ. ευρώ σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο.

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Η διάρθρωση του χρέους

Στα επιμέρους στοιχεία του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, υπολογίζεται ότι το 66,46% αυτού, δηλαδή τα 52,69 δισ. ευρώ, προέρχεται από φορολογικές οφειλές.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλής την πρώτη θέση έχουν τα πρόστιμα (φορολογικά και μη φορολογικά) τα οποία αποτελούν το 21,84% του (δηλαδή 17,31 δισ. ευρώ). Σειρά έχουν οι μη φορολογικές οφειλές (δάνεια και δικαστικά έξοδα) που αποτελούν το 11,7% και υπολογίζονται σε 9,27 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, οι φορολογικές οφειλές αγγίζουν τα 8,12 δισ. ευρώ, ενώ τα 18,45 δισ. ευρώ προέρχονται από οφειλές ληξιπρόθεσμων δόσεων πέραν της τελευταίας δεκαετίας.

Απομένουν 26,12 δισ. ευρώ οφειλών (δηλαδή 32,95%) από τις οποίες πηγάζει σχεδόν το σύνολο (91,99%) των εισπράξεων.

Από το σύνολο του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπόλοιπου (52,69 δισ. ευρώ), το μεγαλύτερο ποσοστό (47,18%) αφορά τον ΦΠΑ με τις οφειλές ανέρχονται στα 24,86 δισ. ευρώ. Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με ποσοστό 42,22%, ενώ οι φόροι στην περιουσία καταγράφουν χαμηλό ποσοστό 5,23% αφού αφορούν οφειλές ύψους 2,76 δισ. ευρώ.

Οι οφειλέτες

Οι φορολογούμενοι που έχουν φορολογικές εκκρεμότητες μειώθηκαν κατά 16,682 στο τέλος Ιουλίου του 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 και υπολογίζονται σε 3.985.112 οφειλέτες.

Αναλύοντας την κατανομή των οφειλετών και του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, παρατηρείται ότι σχεδόν το σύνολο των οφειλών (96,43%) πηγάζει από την κατηγορία οφειλών άνω των 10.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, στις οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το 74,36% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,26% των οφειλετών. Αντίθετα, το 89,77% των οφειλετών αφορά οφειλές έως 10.000 ευρώ με το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να αγγίζει το 3,57% των συνολικών οφειλών.

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών οφείλεται στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι οφειλές των φυσικών προσώπων υπολογίζονται στο 39,76% του συνόλου, αγγίζοντας τα 43,65 δισ. ευρώ, ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 66,12 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί στο 60,24% του συνόλου.

Μόνο 5,31 δισ. σε ρύθμιση

Όσον αφορά στη ρύθμιση των οφειλών, μόλις το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5,31 δισ. ευρώ. Χαμηλότερα ποσοστά ρύθμισης χρεών παρατηρούνται σε χαμηλά ποσά οφειλής (ιδιαίτερα κάτω των 500 ευρώ), αλλά και σε υψηλά ποσά οφειλής (άνω των 50.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και άνω των 300.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα).