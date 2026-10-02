Παπαθανάσης: Με 8,9 εκατ. ευρώ αντιπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Ξερέα Δήμου Κρωπίας

Αντιπλημμυρικά έργα συνολικής δαπάνης 8,9 εκατ. ευρώ κατασκευάζονται στο Δήμο Κρωπίας Αττικής, με τη Β΄ φάση κατασκευής να εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027».
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» η Β’ φάση της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του Ρέματος Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5,5 εκατ. ευρώ.
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Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή:
- έργου εκβολής στη θάλασσα με πόντισμα ογκόλιθων,
- νέας γέφυρας και διάβασης επί της Λεωφ. Σουνίου, στη διασταύρωση με το ρέμα Ξερέα, στην περιοχή Αγία Μαρίνα Κορωπίου,
- λοιπών τεχνικών έργων διευθέτησης, συναρμογών και αντιστήριξης.
Τα έργα θα υλοποιηθούν σε μήκος 1,54 χιλιομέτρων. Δικαιούχος της πράξης είναι η Περιφέρεια Αττικής και η συγχρηματοδότηση είναι από το Ταμείο Συνοχής.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της Α’ και της Β’ φάσης ανέρχεται σε 8,9 εκατ. ευρώ.