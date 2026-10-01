Γραφείο Προϋπολογισμού: Σταθερή πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,9% το 2026, με πληθωρισμό πάνω από 3%

Στοχευμένα μέτρα στους πιο ευάλωτους προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό τσουνάμι αυξήσεων προκρίνει ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς κατά την παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου που προβλέπει ανάπτυξη 1,9% και πληθωρισμό πάνω από 3%.

Ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής κατά την παρουσίαση της έκθεσης επισήμανε ότι οριζόντια μέτρα δεν είναι τόσο αποτελεσματικά και οι γενικευμένες μειώσεις στον ΦΠΑ ή στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης έχουν υψηλότερο δημοσιονομικό κόστος χωρίς να κατευθύνουν εξίσου αποτελεσματικά τη στήριξη στους πιο ευάλωτους. Όπως ανέφερε, μετά και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο, τα περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις είναι περιορισμένα.

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Ο ίδιος υπογράμμισε και την ανησυχία που προκαλεί διεθνώς στις αγορές η ενεργειακή κρίση στους κρατικούς προϋπολογισμούς, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τις συνέπειες που θα είχε στα ομόλογα των κρατών τυχόν ενεργοποίηση μιας ρήτρας διαφυγής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Τσουκαλάς εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει φέτος πάνω από το 3% -και δύσκολα θα βρεθεί κάτω από 3,2%- αποφεύγοντας ταυτόχρονα να διατυπώσει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το 2027 ως επισφαλή. Όπως επισήμανε, τον Αύγουστο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,7%, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με την έκθεση, η διατήρηση αυτής της απόκλισης διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και επιβαρύνει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Οι προβλέψεις

Παρά την αβεβαιότητα, το Γραφείο Προϋπολογισμού διατηρεί στο 1,9% τη βασική του εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026, με εύρος πρόβλεψης από 1,7% έως 2%. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά η πορεία των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού παραμένει καθοριστικός κίνδυνος.

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Η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών διενέξεων στη Μέση Ανατολή έχει επαναφέρει την αβεβαιότητα για τη διάρκεια της κρίσης και για την ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ. Όπως σημειώνει, η έκθεση, η καμπύλη των τιμών ενέργειας παραμένει σημαντικά υψηλότερα από τα προ της σύγκρουσης επίπεδα, ενώ η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έχει ανακοπεί.

Στο ίδιο περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε εκ νέου τα βασικά της επιτόκια τον Σεπτέμβριο, μετά την αντίστοιχη αύξηση του Ιουνίου. Παρότι η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία έχουν εμφανίσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο ενεργειακό σοκ από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε, οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα εμφανείς στις αγορές κρατικών ομολόγων.

Ανθεκτικότερα ομόλογα, όχι χωρίς κινδύνους

Η ειδική ανάλυση του ΓΠΚΒ για τα ομόλογα καταγράφει μια σημαντική αλλαγή. Την περίοδο της πανδημίας, τα ελληνικά ομόλογα ήταν τα πιο ευάλωτα μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης που εξετάστηκαν, με αντίδραση στις διεθνείς αναταράξεις υπερδιπλάσια από εκείνη των αμέσως επόμενων χωρών. Μετά το 2022, η ευαισθησία τους υποχώρησε δραστικά και σήμερα η Ελλάδα κινείται παράλληλα με την Ιταλία και την Πορτογαλία.

Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση αυτή είχαν οι ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας. Η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και η μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά περίπου 34 ποσοστιαίες μονάδες -η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών του δείγματος- περιόρισαν το ασφάλιστρο αβεβαιότητας που απαιτούν οι επενδυτές.

Η βελτίωση, ωστόσο, δεν θεωρείται δεδομένη: καθώς το ελληνικό χρέος περνά σταδιακά από τον επίσημο στον ιδιωτικό τομέα, οι αγορές θα γίνονται πιο ευαίσθητες στις δημοσιονομικές επιλογές της χώρας.