Η επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Στην επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) επικεντρώθηκε ένα από τα πάνελ συζητήσεων στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τραπεζικούς παράγοντες και εκπροσώπους της αγοράς να αναδεικνύουν την ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση των επενδύσεων.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, υπογράμμισε ότι στόχος είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς ώστε να σκέφτεται με όρους μέλλοντος, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα σήμερα έχει μετατραπεί σε επενδυτικό προορισμό. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ήδη η κυβέρνηση ασχολείται με τους βασικούς τομείς που θα καθορίσουν την ανάπτυξη στο μέλλον κι αυτοί είναι η ενέργεια και η πράσινη μετάβαση, οι βιοεπιστήμες και η υγεία, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες, καθώς και η αγροτεχνολογία. Υπενθύμισε επίσης ότι προωθείται η δημιουργία υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ από την εμπειρία του ΤΑΑ υπογράμμισε ότι προέκυψε η ανάγκη χρηματοδότησης ώριμων έργων, μέτρησης αποτελεσμάτων, ψηφιοποίησης και μεγαλύτερης ευελιξίας. Τόνισε ακόμη ότι έχει αλλάξει η αντίληψη γύρω από την επιχειρηματικότητα και το κέρδος, «από μαύρο πρόβατο, με χαρά πλέον βλέπουμε πολιτικά κόμματα να μιλούν τη γλώσσα της λογικής» όπως είπε και πρόσθεσε ότι για το μέλλον η έμφαση πρέπει να δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της καινοτομίας και την τεχνολογίας.

Η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, Βασιλική Παντελοπούλου, σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη ως προς την απορρόφηση πόρων, αναφέρθηκε στην σημασία των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων της επόμενης περιόδου, και εστίασε στα οφέλη από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.

Γενικότερα, για τη νέα προγραμματική περίοδο, όπως εξήγησε, οι μεταρρυθμίσεις θα χρηματοδοτούνται πλέον πιο άμεσα, είτε αυτόνομα είτε σε σύνδεση με επενδύσεις, ευθυγραμμισμένες με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ τόνισε την σημασία της περιφερειακής ανάπτυξης και σημείωσε ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας συνεργάζεται ήδη με τον ΟΟΣΑ για τον σχεδιασμό προτάσεων για κάθε περιφέρεια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν ήδη ανακατανεμηθεί πόροι ύψους 600 εκατ. ευρώ για την άμυνα και άλλα 600 εκατ. ευρώ για την καινοτομία και την τεχνολογία, ενώ προωθείται η ενίσχυση της περιφερειακής διαχείρισης με στόχο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλου, υπογράμμισε τη σημασία ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την επιχειρηματικότητα και τη θετική πορεία απορρόφησης στοχευμένων προγραμμάτων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και κοινωνικών δράσεων όπως το πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τόνισε ότι η ανακύκλωση πόρων αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων, ενώ η τράπεζα βρίσκεται σε τελικό στάδιο πιστοποίησης για συμμετοχή σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τη νέα προγραμματική περίοδο. Παράλληλα, προετοιμάζεται νέο εργαλείο σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους νέους αγρότες.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ανέδειξε τον ρόλο τριών βασικών πυλώνων: της κυβέρνησης, που οφείλει να εξασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία και να περιορίσει τη γραφειοκρατία, των τραπεζών, που πρέπει να ενισχύσουν τη ρευστότητα της αγοράς, και των επιχειρήσεων, που οφείλουν να αξιοποιούν έγκαιρα τα διαθέσιμα εργαλεία. Τόνισε την ανάγκη στροφής σε ποιοτικές επενδύσεις, επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης και αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, πέρα από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank, Γιάννης Εμίρης, επισήμανε ότι το επενδυτικό κενό των 100 δισ. ευρώ σταδιακά καλύπτεται, ωστόσο απαιτείται χρόνος και έμφαση στην ποιότητα των επενδύσεων. Υπογράμμισε τη σημασία της εξωστρέφειας για την ενίσχυση του ΑΕΠ, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης τόσο του εξειδικευμένου όσο και του ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού. Ειδική αναφορά έκανε στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, στη βελτίωση του αδειοδοτικού πλαισίου και στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου.

Αναφερόμενος στους επιμέρους τομείς, σημείωσε ότι ο τουρισμός θα συνεχίσει να αναπτύσσεται αλλά πρέπει να αναπτυχθούν συνέργειες στον αγροτουρισμό και για τις υποδομές, ενώ στην ενέργεια απαιτείται έμφαση όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και στα δίκτυα και την αποθήκευση. Παράλληλα, χαρακτήρισε την τεχνολογία και την άμυνα ως ευκαιρία για τη δημιουργία οικοσυστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Τόνισε επίσης ότι μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, η υψηλή ρευστότητα των τραπεζών και η μεταρρύθμισή τους θα συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομία, αν και η μικρή κλίμακα των ελληνικών επιχειρήσεων και η διαδοχή τους στη νέα γενιά παραμένουν προκλήσεις.

Τέλος, ο εταίρος της Diadikasia και μέλος του ομίλου Bright Group, Κωνσταντίνος Τσιακατάρας, εκτίμησε ότι η Ελλάδα κερδίζει το στοίχημα της αξιοποίησης των διαθέσιμων προγραμμάτων και σημείωσε ότι τα διδάγματα από την εφαρμογή των προγραμμάτων πρέπει να αξιοποιηθούν για τη συνέχεια, με χρήση τόσο ευρωπαϊκών όσο και εθνικών πόρων, ενώ υπογράμμισε την σημασία διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά για τη ανάδειξη της νέας γενιάς επιχειρηματικότητας.