SOS από τους φούρνους: Πρόταση 5 σημείων από το ΒΕΑ για να επιβιώσουν

Με αφορμή τις κινητοποιήσεις που οργανώνει η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, Κωνσταντίνος Δαμίγος, επισημαίνει ότι οι φούρνοι βρίσκονται στα όρια αντοχής, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι επιβαρύνσεις δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης.

Όπως τονίζει, η κατάσταση για τους φούρνους δεν αφήνει περιθώρια καθυστέρησης, με πολλές επιχειρήσεις να έχουν ήδη κλείσει, ενώ όσες παραμένουν ενεργές λειτουργούν οριακά, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ επισημαίνει επίσης, ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και άμεσα εφαρμόσιμες. Ειδικότερα:

Μείωση του ενεργειακού κόστους, με καθιέρωση πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και ειδικά τιμολόγια για τις ενεργοβόρες μικρές επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία. Φορολογικές ελαφρύνσεις, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Κατάργηση ή δραστική μείωση φόρων στην ενέργεια. Ρεαλιστικές ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με περισσότερες δόσεις και χαμηλότερα επιτόκια και Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με βιώσιμους όρους.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Δαμίγος: «Δεν μπορεί να μιλάμε για στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όταν το κόστος χρήματος παραμένει υψηλό και η ενεργειακή επιβάρυνση εξαντλεί κάθε περιθώριο αντοχής. Οι αρτοποιοί δεν ζητούν προνόμια – ζητούν να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Το ψωμί είναι βασικό αγαθό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Η συρρίκνωση της παραδοσιακής αρτοποιίας και η μετατόπιση της κατανάλωσης σε βιομηχανοποιημένα προϊόντα, δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά και κοινωνικό. Η πολιτεία οφείλει να παρέμβει άμεσα, πριν η κρίση στον κλάδο λάβει μη αναστρέψιμα χαρακτηριστικά».