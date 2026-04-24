Ενδιαφέρον για πολυτελή ακίνητα στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή – Αύξηση αγοραπωλησιών κατά 22% και εν δυνάμει συμφωνίες 1,7 δισ. ευρώ

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και διεθνούς οικονομικής αναδιάταξης, η αγορά κατοικιών πολυτελείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο με το ενδιαφέρον των επενδυτών να αυξάνεται.

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος επενδυτών σε ελληνικά ακίνητα πολυτελείας αυξήθηκαν κατά 18,5% από την έναρξη του πολέμου, με τη διάμεση αξία των ακινήτων υπό εξέταση να ανεβαίνει στα 3 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ πέρυσι (δηλαδή, άνοδος 43% σε ετήσια βάση).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για επικαιροποιημένα στοιχεία της Greece Sotheby’s International Realty για την περίοδο από 1η Μαρτίου έως 22 Απριλίου 2026 που αποτυπώνουν τις μεταβολές στη συμπεριφορά των διεθνών αγοραστών, τη σύνθεση της ζήτησης και τη συνολική πορεία της αγοράς σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο διεθνές πλαίσιο.

Η αθροιστική αξία των ακινήτων που εξετάζονται από ενεργούς αγοραστές έφτασε τα 1,75 δισ. ευρώ στο 53ήμερο, από την έναρξη του πολέμου, ενώ η αξία των νέων συμφωνιών αγοραπωλησίας (reserved deals) εμφανίζει άνοδο 22% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα στοιχεία συνθέτουν μια αγορά σε μεταβατικό στάδιο σύμφωνα με το γραφείο της Sotheby’s: ανθεκτική ζήτηση στο ανώτερο τμήμα, συνοδευόμενη από υποχώρηση των φυσικών επισκέψεων και μικρότερο αριθμό νέων συμφωνιών, εικόνα συμβατή με αγοραστές που παρατείνουν τον χρόνο αξιολόγησης σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας.

Η εικόνα σε αριθμούς από 1 Μαρτίου έως 22 Απριλίου 2026

+18,5% αύξηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος αγοραστών, έναντι της ίδιας περιόδου 2025

1,75 δισ. ευρώ αθροιστική αξία ακινήτων υπό εξέταση από ενεργούς αγοραστές

3 εκατ. ευρώ διάμεση αξία ακινήτων υπό εξέταση, από 2,1 εκατ. ευρώ πέρυσι (+43%)

22% αύξηση αξίας νέων συμφωνιών αγοραπωλησίας, με μεγαλύτερο μέσο μέγεθος ανά συμφωνία

Ας σημειωθεί ότι η ανάλυση αναφέρεται σε νέες συμφωνίες αγοραπωλησίας (reserved deals), την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Η οριστική μεταβίβαση (closing) ακολουθεί συνήθως εντός τεσσάρων έως οκτώ μηνών και εξαρτάται από την ολοκλήρωση των νομικών και τεχνικών ελέγχων. Η «αξία των ακινήτων υπό εξέταση» αντικατοπτρίζει τις τιμές των ακινήτων για τα οποία ενεργοί αγοραστές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εντός της περιόδου αναφοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ενδιαφέρον από διεθνείς αγοραστές υψηλής καθαρής θέσης διατηρείται και ενισχύεται, τόσο σε όγκο εκδηλώσεων όσο και σε αξία των ακινήτων που εξετάζονται. Οι συμφωνίες αγοραπωλησίας που υπογράφονται συγκεντρώνονται στο ανώτερο τμήμα της αγοράς, με μεγαλύτερο μέσο μέγεθος ανά συμφωνία.

Οι φυσικές επισκέψεις/υποδείξεις στα ακίνητα εμφανίζονται υποχωρημένες έναντι του ρυθμού της περσινής αντίστοιχης περιόδου, εικόνα συμβατή με αγοραστές που αναβάλλουν το ταξίδι σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Ο αριθμός των νέων συμφωνιών στο 53ήμερο είναι επίσης μικρότερος σε σύγκριση με πέρυσι.

Η συνολική εικόνα είναι αυτή μιας αγοράς σε μεταβατικό στάδιο: η βασική ζήτηση παραμένει άθικτη, ενώ τα ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων γίνονται πιο μελετημένα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Σάββας Σαββαΐδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, σημειώνει: «Τα σήματα της αγοράς σε αυτή την περίοδο είναι μικτά και αξίζουν προσεκτική ανάγνωση. Το βασικό ενδιαφέρον από διεθνείς αγοραστές διατηρείται και ενισχύεται, σε όγκο εκδηλώσεων και σε αξία ακινήτων υπό εξέταση. Στο ενδιάμεσο στάδιο, οι φυσικές επισκέψεις έχουν υποχωρήσει και οι νέες συμφωνίες είναι λιγότερες σε αριθμό. Πρόκειται για την εικόνα αγοραστών που παρατείνουν τον χρόνο αξιολόγησης σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.

Έχουμε παρατηρήσει αυτό το μοτίβο με ακρίβεια το 2020, το 2022 και σε κάθε επεισόδιο γεωπολιτικής έντασης στο ενδιάμεσο διάστημα. Η δομή της ζήτησης παραμένει άθικτη. Η ταχύτητα λήψης αποφάσεων στο ενδιάμεσο στάδιο ιστορικά επιστρέφει κάθε φορά με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στα ταξίδια. Η άνοδος της διάμεσης αξίας των ακινήτων υπό εξέταση κατά 43% αντανακλά μια ακριβή αλλαγή στη σύνθεση της ζήτησης: όσοι παραμένουν ενεργοί σε αυτή την περίοδο στοχεύουν σε ακίνητα υψηλότερης κατηγορίας — όπως επιβεβαιώνει και η πρόσφατη συμφωνία ρεκόρ άνω των 15 εκατ. ευρώ που υπογράφηκε εντός της περιόδου αναφοράς. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως προορισμός μακροπρόθεσμης δέσμευσης κεφαλαίου».

Οι δείκτες που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον

Η εταιρεία θεωρεί ότι οι επόμενες 6 έως 8 εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για τη συμπεριφορά της αγοράς το δεύτερο εξάμηνο. Τρεις δείκτες συγκεντρώνουν την προσοχή του τμήματος ανάλυσης της Greece Sotheby’s International Realty: