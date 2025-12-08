Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στην ατζέντα Πιερρακάκη – Γάλλου ΥΠΟΙΚ

Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής (8.12.2025) συνάντησης μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Γάλλο Υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας Ρόλαντ Λεσκύρ.

Πιο συγκεκριμένα στη συνάντηση, ο ΥΠΟΙΚ Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Ρόλαντ Λεσκύ, αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και στην ουσιαστική εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισαν τη σημασία της απλοποίησης του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τη διευκόλυνση των επενδύσεων, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ως βασικού εργαλείου για την αποτελεσματική κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών και τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τα συμπεράσματα της έκθεσης Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, με έμφαση στις επιπτώσεις των εσωτερικών εμποδίων στην εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη άρσης των υφιστάμενων περιορισμών που δυσχεραίνουν τη διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της συνολικής αναπτυξιακής δυναμικής της Ευρώπης.

Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες περαιτέρω ελληνογαλλικής συνεργασίας, ιδίως σε τομείς που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των ελληνογαλλικών σχέσεων και τη βούληση των δύο χωρών για στενότερο συντονισμό σε κρίσιμα ευρωπαϊκά οικονομικά ζητήματα.