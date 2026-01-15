Μακρο-οικονομία

Η Γερμανία επιστρέφει στην ανάπτυξη μετά την ύφεση

Αύξηση 0,2% του ΑΕΠ το 2025 μετά από δύο χρόνια ύφεσης
Double exposure of Germany flag on coins stacking and stock market graph chart .It is symbol of Germany high growth economy and investment technology concept.
Σε ανάκαμψη βρέθηκε η οικονομία της Γερμανίας το 2025 μετά την ύφεση, με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας να δείχνουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας οι αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες των ιδιωτικών νοικοκυριών και της κυβέρνησης ευνόησαν το γερμανικό ΑΕΠ που σημείωσε αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχε κλείσει με ύφεση 0,5%.

Η γερμανική οικονομία εμφάνισε ανάπτυξη, αν και ασθενική, για πρώτη φορά πέρυσι, έπειτα από δύο συνεχή έτη ύφεσης. Εξάλλου, είχε προηγηθεί το επίσης δυσμενές 2023, με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατά 0,9%, ενώ σήμερα το ΑΕΠ της Γερμανίας έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2019.

Η στασιμότητα αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην απαιτητική γεωπολιτική κατάσταση και στον διαρθρωτικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας ενώ για το τρέχον έτος οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η ανάπτυξη θα κυμανθεί γύρω στο 1%, ενισχυμένη από τον μεγαλύτερο αριθμό εργάσιμων ημερών και από τις αυξημένες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές.

