Η Γερμανία επιστρέφει στην ανάπτυξη μετά την ύφεση

Σε ανάκαμψη βρέθηκε η οικονομία της Γερμανίας το 2025 μετά την ύφεση, με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας να δείχνουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας οι αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες των ιδιωτικών νοικοκυριών και της κυβέρνησης ευνόησαν το γερμανικό ΑΕΠ που σημείωσε αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχε κλείσει με ύφεση 0,5%.

Η γερμανική οικονομία εμφάνισε ανάπτυξη, αν και ασθενική, για πρώτη φορά πέρυσι, έπειτα από δύο συνεχή έτη ύφεσης. Εξάλλου, είχε προηγηθεί το επίσης δυσμενές 2023, με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατά 0,9%, ενώ σήμερα το ΑΕΠ της Γερμανίας έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2019.

Η στασιμότητα αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην απαιτητική γεωπολιτική κατάσταση και στον διαρθρωτικό μετασχηματισμό της βιομηχανίας ενώ για το τρέχον έτος οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η ανάπτυξη θα κυμανθεί γύρω στο 1%, ενισχυμένη από τον μεγαλύτερο αριθμό εργάσιμων ημερών και από τις αυξημένες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές.