Η κλιματική κρίση απειλεί την ευρωπαϊκή οικονομία – Στα 42,5 δισ. ευρώ το ασφαλιστικό κενό

Η κλιματική κρίση προκαλεί ολοένα και πιο σημαντικές οικονομικές απώλειες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, την ώρα που μεγάλο μέρος του κόστους παραμένει εκτός της παραδοσιακής κάλυψης από την ασφάλεια πολιτών και επιχειρήσεων

Το οικονομικό κόστος της ακραίας ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερο από τις απώλειες που καταγράφονται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις μέχρι τώρα και μόνο για τη χρονιά που πέρασε κόστισε στην ευρωπαϊκή οικονομία 43 δισ. ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις από ασφάλεια ανήλθαν σε μόλις 500 εκατ. ευρώ.

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Ενδεικτικό είναι πως σύμφωνα με τη Moody’s οι καύσωνες του περασμένου καλοκαιριού κόστισαν 43 δισ. ευρώ σε χαμένη οικονομική παραγωγή και ότι προκάλεσαν περίπου 500 εκατ. ευρώ σε ασφαλισμένες αποζημιώσεις.

Το οικονομικό κόστος της ακραίας ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερο από τις απώλειες που καταγράφονται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Η τεράστια διαφορά μεταξύ των οικονομικών απωλειών και των ασφαλιστικών αποζημιώσεων αναδεικνύει το ασφαλιστικό κενό των 42,5 δισ. ευρώ, καθώς η ακραία ζέστη συχνά δεν καλύπτεται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια διακοπής εργασιών.

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Οι καύσωνες επιβαρύνουν την ευρωπαϊκή οικονομία με πολλούς τρόπους, καθώς περιορίζουν την παραγωγικότητα, μειώνουν την καταναλωτική δαπάνη και αυξάνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ωστόσο, οι συγκεκριμένες απώλειες είναι δύσκολο να καλυφθούν, καθώς συχνά προκύπτουν από έμμεσες λειτουργικές διαταραχές και όχι από άμεσες υλικές ζημιές.

Περιορισμένη ασφαλιστική κάλυψη

Το περιορισμένο επίπεδο ασφαλιστικής προστασίας αποτυπώνεται και σε έρευνα του 2023 σε 9.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής εποπτικής αρχής, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Μόλις το 28% των επιχειρήσεων διέθετε κάλυψη για διακοπή εργασιών στο πλαίσιο της ασφάλισης περιουσίας, ενώ το 17% είχε κάλυψη για διακοπή εργασιών χωρίς υλικές ζημιές, η οποία αφορά γεγονότα όπως οι απεργίες.

Το ασφαλιστικό κενό διευρύνεται όσο αυξάνεται το οικονομικό κόστος των ακραίων θερμοκρασιών. Τα τρένα καθυστερούν, οι αγροτικές αποδόσεις μειώνονται και το κόστος ψύξης στα εργοστάσια αυξάνεται, ενώ οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να διατηρήσουν την παραγωγικότητά τους κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ακραίων θερμοκρασιών.

Μεταξύ των εταιρειών που επισήμαναν επιπτώσεις από τις υψηλές θερμοκρασίες ή προειδοποίησαν για πιθανές μελλοντικές συνέπειες στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου ήταν η σουηδική εταιρεία εξοπλισμού καταστημάτων ITAB Group, η ιταλική τσιμεντοβιομηχανία Buzzi και η γαλλική εταιρεία πληρωμών Worldline.

Σύνθετος οικονομικός κίνδυνος

Η ακραία ζέστη λειτουργεί συχνά ως σύνθετος κίνδυνος, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Reuters, καθώς συνδυάζεται με ξηρασία, πυρκαγιές και ελλείψεις νερού, αντί να προκαλεί ένα μόνο, σαφώς προσδιορίσιμο γεγονός. Αυτό καθιστά τον κίνδυνο δυσκολότερο να μοντελοποιηθεί και να ασφαλιστεί σε σχέση με άλλες φυσικές καταστροφές.

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ευρώπη, η οποία είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος. Σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη στις 11 Αυγούστου ήταν σχεδόν 10 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1961-1990.

Παράλληλα, στοιχεία της πλατφόρμας περιβαλλοντικών γνωστοποιήσεων CDP δείχνουν ότι το 35% των εταιρειών που παρακολουθεί έχει αναγνωρίσει τους καύσωνες ως παράγοντα κινδύνου. Μεγαλύτερη έκθεση καταγράφεται στις επιχειρήσεις της μεταποίησης, των υπηρεσιών, των υποδομών και του κλάδου τροφίμων.

Ακόμη και όταν η ασφάλιση καλύπτει ορισμένες υλικές ζημιές που συνδέονται με γεγονότα όπως οι διακοπές ηλεκτροδότησης, οι επιχειρήσεις επισημαίνουν ότι οι αποζημιώσεις συχνά δεν αντισταθμίζουν τις απώλειες πωλήσεων και τη μειωμένη καταναλωτική δραστηριότητα.

Στο προσκήνιο οι παραμετρικές ασφαλίσεις

Για να περιορίσουν αυτό το κενό, οι ασφαλιστικές εταιρείες εξετάζουν όλο και περισσότερο τις παραμετρικές ασφαλίσεις, οι οποίες προβλέπουν αυτόματη καταβολή αποζημίωσης όταν η θερμοκρασία ξεπερνά προκαθορισμένα επίπεδα.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια, τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν απαιτούν μακρά διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών ζημιών προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση.

Σύμφωνα με έκθεση της KBV Research, η ευρωπαϊκή αγορά παραμετρικών ασφαλίσεων αναμένεται να φτάσει τα 7,93 δισ. δολάρια έως το 2031, καταγράφοντας σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9,5% μεταξύ 2025 και 2032.

Οι συγκεκριμένες ασφαλίσεις χρησιμοποιούνται ήδη στον αγροτικό τομέα, όπου η ζέστη μπορεί να περιορίσει τις αποδόσεις των καλλιεργειών ή την παραγωγικότητα των ζώων. Παράλληλα, στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου βλέπουν περιθώρια επέκτασής τους και σε άλλους τομείς, μεταξύ των οποίων οι μεταφορές και η προστασία του εργατικού δυναμικού.

Ωστόσο, η ασφάλιση δεν αποτελεί τη μοναδική απάντηση. Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί παράλληλα να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους ώστε να αντέχουν συχνότερες περιόδους ακραίας ζέστης, μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες ψύξης, ανασχεδιασμού των χώρων εργασίας και ελέγχων αντοχής των εφοδιαστικών αλυσίδων.