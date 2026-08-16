Έλλειψη λιπαντικών κινητήρων απειλεί την παγκόσμια αγορά – Σχεδόν τριπλασιάστηκαν οι τιμές

Οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της σοβαρής έλλειψης λιπαντικών κινητήρα, καθώς οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχουν διαταράξει την προμήθεια μιας κρίσιμης πρώτης ύλης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Group III base oils, ένα ιδιαίτερα επεξεργασμένο προϊόν πετρελαίου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή λιπαντικών για κινητήρα υψηλής ποιότητας για το οποίο οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ προμηθεύονταν σε μεγάλο βαθμό τις συγκεκριμένες πρώτες ύλες από τη Μέση Ανατολή, όμως πλέον τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί μετά τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

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Η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Μάρτιο, όταν ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν τη μεγάλη εγκατάσταση της Shell στο Κατάρ, η οποία παράγει προϊόντα μέσω της τεχνολογίας gas-to-liquids, Η εγκατάσταση χρειάστηκε σημαντικές εργασίες επισκευής, ενώ πελάτες της Shell επιδόθηκαν σε προσπάθεια εξασφάλισης εναλλακτικών προμηθειών.

Οι τιμές των Group III base oils, όπως αναφέρει ρεπορτάζ των Financial Times, έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, φτάνοντας περίπου τα 4.000 δολάρια ανά τόνο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Παρότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αρχίσει να αναζητούν άλλους προμηθευτές, η διαθέσιμη ποσότητα παραμένει περιορισμένη. Η επικεφαλής της Independent Lubricant Manufacturers Association, Χόλι Αλφάνο, προειδοποίησε ότι μια νέα διαταραχή στις μεταφορές, ένα πρόβλημα σε διυλιστήριο ή οποιοδήποτε άλλο σοκ στην προσφορά θα μπορούσε να επιδεινώσει γρήγορα την κατάσταση.

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Η εναλλακτική προσέγγιση

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα αφορά και τους εναλλακτικούς προμηθευτές. Η Γκαμπριέλα Τουίνινγκ, global head of base oil pricing στην Argus Media, ανέφερε ότι ορισμένοι προμηθευτές Group III base oils από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχουν ήδη εξαντλήσει τα αποθέματά τους και έχουν κηρύξει force majeure (λόγους ανωτέρας βίας) για τις συγκεκριμένες προμήθειες.

Ακόμη και σε περίπτωση άμεσης επαναλειτουργίας των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την Twining, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ δεν αναμένεται να λάβουν νέες ποσότητες πριν από τον Οκτώβριο, το νωρίτερο.

Μπροστά στον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κινηθεί για να εξασφαλίσουν εναλλακτικές ποσότητες λιπαντικών. Ωστόσο, η αλλαγή προμηθευτών δεν είναι απλή διαδικασία, καθώς οι νέες συνθέσεις πρέπει να διατηρούν τα ίδια επίπεδα ποιότητας και απόδοσης με τα προϊόντα που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα, ενώ απαιτείται και η σχετική έγκριση.

Η Stellantis ανακοίνωσε ότι αξιολόγησε «αναδιαμορφωμένα λιπαντικά» και εξασφάλισε εναλλακτικά προϊόντα που πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου. Η Volkswagen χαρακτήρισε την έλλειψη των συγκεκριμένων βασικών ελαίων πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία και βρίσκεται πέρα από τον άμεσο έλεγχο των επιμέρους κατασκευαστών.

Ωστόσο, έχει εξασφαλίσει προς το παρόν τις απαραίτητες ποσότητες και εξετάζει πρόσθετες πηγές προμήθειας που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ποιότητας. Και η Toyota έχει επηρεαστεί από την κατάσταση, αλλά έχει ήδη εξασφαλίσει εναλλακτικές προμήθειες.

Πιεσμένη η Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, πάντως, οι επιπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται πιο αισθητές. Από τον Ιούνιο, πελάτες σε αντιπροσωπείες της Suzuki Motor αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες αλλαγές λαδιών κινητήρα. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τοσιχίρο Σουζούκι, δήλωσε στους μετόχους ότι η εταιρεία εξετάζει ολόκληρη την εφοδιαστική της αλυσίδα και διαφοροποιεί τους προμηθευτές των συγκεκριμένων βασικών ελαίων.

Η έλλειψη έχει επηρεάσει και τις τιμές. Εταιρεία ταξί στην Οσάκα ανέφερε ότι η κατάσταση στην προμήθεια έχει βελτιωθεί ελαφρώς, ωστόσο οι τιμές των βασικών ελαίων έχουν διπλασιαστεί, γεγονός που την οδήγησε σε αύξηση των τιμών των ταξί για τους καταναλωτές.

Παρά το γεγονός ότι πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εξασφαλίσει εναλλακτικές προμήθειες για την ώρα, αναλυτές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η συγκέντρωση της αγοράς έχει περιορίσει τον αριθμό των διαθέσιμων προμηθευτών, ενώ χώρες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εναλλακτικές πηγές, όπως η Νότια Κορέα, δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν τις κανονικές ποσότητες αργού πετρελαίου.

Έτσι, η παγκόσμια αγορά λιπαντικών λειτουργεί πλέον με πολύ μικρά περιθώρια ασφαλείας, ενώ μια νέα διαταραχή στην παραγωγή ή στις μεταφορές θα μπορούσε να εντείνει την έλλειψη, να αυξήσει περαιτέρω το κόστος και να προκαλέσει νέες καθυστερήσεις στις εργασίες συντήρησης των οχημάτων.