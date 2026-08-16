Τουρισμός: Πάνω από 30 εκατ. οι προσφερόμενες θέσεις σε πτήσεις προς την Ελλάδα

Ισχυρή παραμένει η δυναμική για τον ελληνικό τουρισμό το 2026, με τις αεροπορικές εταιρείες να αυξάνουν σημαντικά την προσφερόμενη χωρητικότητα στις διεθνείς πτήσεις προς την Ελλάδα. Η εξέλιξη αποτελεί θετική ένδειξη για την τουριστική κίνηση και τα έσοδα του κλάδου, ενώ παράλληλα ενισχύει τις προοπτικές για μεγαλύτερη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Με βάση τα νεότερα στοιχεία του Airdata Tracker του INSETE Intelligence, και συγκεκριμένα τα δεδομένα της 33ης εβδομάδας του 2026, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 30.657.811 αεροπορικές θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για τη θερινή περίοδο του 2026, με τον αριθμό να είναι αυξημένος κατά 7,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, δείχνοντας ότι ο τουρισμός παραμένει σταθερή αξία για την ελληνική οικονομία.

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Από τις συνολικά προγραμματισμένες θέσεις, οι 14.112.817 αφορούν το υπόλοιπο της φετινής τουριστικής περιόδου, αντιπροσωπεύοντας το 52,6% του συνολικού ετήσιου προγραμματισμού.

Η μεγαλύτερη αεροπορική χωρητικότητα συγκεντρώνεται, όπως είναι αναμενόμενο, στους μήνες αιχμής, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, καθώς ο Αύγουστος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 5.702.497 θέσεις, που αντιστοιχούν στο 18,6% του συνόλου. Ακολουθεί ο Ιούλιος με 5.624.885 θέσεις και μερίδιο 18,3%.