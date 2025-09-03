Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρωταγωνιστής της τεχνολογικής ανάπτυξης: Πάνω από 1,3 τρισ. δολάρια οι δαπάνες για τεχνολογία το 2025

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) παύει να είναι συμπληρωματικό εργαλείο και αναδεικνύεται στον βασικό μοχλό ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της International Data Corporation (IDC), οι ετήσιες δαπάνες για εφαρμογές και υποδομές AI αναμένεται να αυξηθούν κατά 31,9% την περίοδο 2025-2029, οδηγώντας τις συνολικές τεχνολογικές δαπάνες το συνολικό ύψος της επένδυσης στα 1,3 τρισ. δολάρια το 2029.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η «Agentic AI», η οποία μετασχηματίζει τα επιχειρηματικά μοντέλα, τις υπηρεσίες πληροφορικής και τον τρόπο που οι εταιρείες σχεδιάζουν τα προϊόντα τους. Η IDC περιγράφει μια πρωτοφανή ανακατανομή των εταιρικών προϋπολογισμών, με το λογισμικό να χάνει έδαφος υπέρ λύσεων, που βασίζονται σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Η μελέτη αναδεικνύει ότι -έως το 2029- περισσότερο από το ένα τέταρτο της συνολικής δαπάνης ΑΙ παγκοσμίως θα κατευθύνεται σε εφαρμογές, πλατφόρμες και υπηρεσίες βασισμένες στην Agentic AI. Πρόκειται για μια στροφή, που θυμίζει τη μετάβαση από το on-premise λογισμικό στο cloud, αλλά με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς.

Οι λεγόμενοι «agentic fleets» – στόλοι πρακτόρων AI που αυτονομούνται και συνεργάζονται για τη διεκπεραίωση περίπλοκων εργασιών – απαιτούν νέες πλατφόρμες ανάπτυξης, ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας. Η μετάβαση αυτή δεν είναι μόνο τεχνολογική, αλλά και στρατηγική: όσες εταιρείες δεν ενσωματώσουν την AI στο κέντρο της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών τους, κινδυνεύουν να χάσουν μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστές που έχουν ήδη υιοθετήσει αυτή τη φιλοσοφία.

Οι επιπτώσεις σε υποδομές και υπηρεσίες

Η εκρηκτική ανάπτυξη της AI απαιτεί τεράστια αύξηση των υπολογιστικών πόρων. Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud αναμένεται να καλύψουν το 80% των σχετικών δαπανών υποδομής έως το 2029, δημιουργώντας ένα νέο κύμα επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων, εξειδικευμένους επεξεργαστές και ενεργειακά αποδοτικές αρχιτεκτονικές.

Την ίδια στιγμή, προβλέπεται δεκαπλάσια αύξηση στον αριθμό και την πολυπλοκότητα των πρακτόρων AI, που θα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Η κατασκευή και ο έλεγχός τους θα αποτελέσουν ξεχωριστή κατηγορία επενδύσεων, με συνέπειες στην ασφάλεια, την εταιρική διακυβέρνηση και την καθημερινή λειτουργία.

Παράλληλα, οι πάροχοι επιχειρηματικών και IT υπηρεσιών θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον πιο βαθύ μετασχηματισμό της τελευταίας δεκαετίας. Καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις δαπάνες τους σε agentic AI, τα παραδοσιακά μοντέλα υπηρεσιών θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν, ενσωματώνοντας πράκτορες και αυτοματισμούς για να παραμείνουν ανταγωνιστικά.

Καινοτομία και ηγεσία υπό δοκιμασία

Η IDC τονίζει ότι η ταχεία υιοθέτηση πρακτόρων AI θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ ηγεσίας για τις επιχειρήσεις. Η επιτυχία ή η αποτυχία θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την τεχνολογική επάρκεια, αλλά και από την ικανότητα των διοικήσεων να ενσωματώσουν στρατηγικά την AI στον τρόπο λειτουργίας τους.

Ο μετασχηματισμός αυτός θα επηρεάσει άμεσα την αγορά εργασίας, καθώς ορισμένοι ρόλοι θα γίνουν πιο παραγωγικοί, ενώ άλλοι θα καταστούν περιττοί. Για αυτόν τον λόγο, τόσο οι εργαζόμενοι, όσο και οι επιχειρήσεις, καλούνται να επιδείξουν πρωτοφανή ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

«Η εταιρική στρατηγική τα επόμενα χρόνια θα κρίνεται από το πόσο γρήγορα μπορεί μια επιχείρηση να εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναμικό της, να ανακατανείμει ρόλους και να δημιουργήσει νέα μοντέλα συνεργασίας ανθρώπων και πρακτόρων», αναφέρει η IDC.

Το μέλλον του τεχνολογικού stack

Η έκρηξη στις δαπάνες για AI θα έχει ως αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη άλλων περιοχών της τεχνολογικής στοίβας. Σύμφωνα με την IDC, οι δαπάνες για servers, storage και υποδομές, που δεν σχετίζονται με AI, θα περιοριστούν με κριτήριο την αποδοτικότητα και την ενοποίηση, αντί για την επέκταση. Η προτεραιότητα των προϋπολογισμών θα είναι η ενίσχυση των agentic workloads και όχι η γενικευμένη αύξηση της υποδομής.