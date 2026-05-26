Η ΤτΕ παρουσίασε τη νέα ιστοσελίδα «weconomy.gr», για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση γονέων και παιδιών

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημιούργησε νέα ιστοσελίδα στο πλαίσιο των δράσεων του χρηματοοικονομικού εγγραματισμού και την προβολή των δράσεων της.

Το weconomy.gr είναι η ιστοσελίδα που δημιούργησε η Τράπεζα της Ελλάδας και η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Η νέα ιστοσελίδα απευθύνεται τόσο σε παιδιά και γονείς μέσα από διακριτές υποενότητες για μαθητές Δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου, και για τους γονείς που υποστηρίζουν την οικονομική εκπαίδευση των παιδιών τους, αλλά και σε ενήλικες.

Σταδιακά, όπως αναφέρει η ΤτΕ σε ανακοίνωση της, η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται με περιεχόμενο που απευθύνεται και σε άλλες ομάδες κοινού.

Η αρχιτεκτονική της ιστοσελίδας είναι ευέλικτη και επεκτάσιμη, ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Το «weconomy.gr» χαρακτηρίζεται από:

Απλή και προσιτή γλώσσα, ώστε η πληροφορία να είναι κατανοητή και προσαρμοσμένη στις ομάδες κοινού.

Μοντέρνο, φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον, με εύκολη πλοήγηση και με σχεδιασμό επικεντρωμένο στον χρήστη, με σεβασμό στις αρχές της προσβασιμότητας.

Διαδραστικό περιεχόμενο που ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή: κουίζ, σύντομα επεξηγηματικά βίντεο.

Αναφερόμενος στη νέα ιστοσελίδα, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε ότι «η Τράπεζα της Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στο ρόλο της για τη διασφάλιση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, παραδίδει φέτος στην κοινωνία το «weconomy.gr», ένα ακόμη νέο ψηφιακό εργαλείο μετά από το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων. Οι δύο πρωτοβουλίες προσφέρουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση, γνώσεις και δεξιότητες με κοινό στόχο την ενδυνάμωση των πολιτών για την ορθολογικότερη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην οικονομία εν γένει».

Οσον αφορά στην επιλογή του ονόματος (Weconomy) η ΤτΕ επισημαίνει ότι δημιουργήθηκε ώστε να εκφράζει με σύγχρονο και ανθρώπινο τρόπο τη φιλοσοφία της νέας πρωτοβουλίας της Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Στηρίζεται στο “we”, δηλαδή «εμείς», αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία της κοινότητας, της οικογένειας και της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση της χρηματοοοικονομικής γνώσης και υπευθυνότητας