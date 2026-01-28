Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα: Μείωση όγκου αλλά αύξηση αδειών τον Οκτώβριο

Μείωση 4,4% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.977 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 694.493 m² επιφάνειας και 3.437.754 m³ όγκου. Παρά τη μείωση στον όγκο, παρατηρήθηκε αύξηση 14,4% στον αριθμό των εκδοθέντων αδειών, ενώ η επιφάνεια σημείωσε μείωση 4,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024.

Στο σύνολο του 10μήνου, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε μείωση 4,2% στον αριθμό των αδειών, 12,6% στην επιφάνεια και 6,7% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024.