Ηλεκτρικό ρεύμα: «Τρενάκι» οι τιμές στη χονδρική ενόψει των τιμολογίων Φεβρουαρίου και της έναρξης των δυναμικών προϊόντων

Σημαντική αυξομείωση χαρακτηρίζει τις ελληνικές τιμές χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος το μήνα που διανύουμε. Η χονδρική βρέθηκε στα 110 ευρώ/MWh το Δεκέμβριο, ενώ κατά τις 20 πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου είναι μεσοσταθμικά στα 102 ευρώ, δηλαδή ελαφρώς χαμηλότερα.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα κυρίως του πρώτου δεκαημέρου, που χαρακτηρίστηκε από αρκετά ομαλές συνθήκες. Στη συνέχεια, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος πήραν την ανιούσα και σήμερα Τετάρτη (21.1.2025), έχουμε τη δεύτερη υψηλότερη ημερήσια τιμή του μήνα με 146 ευρώ και άνοδο 30% σε σχέση με την Τρίτη.

Με βάση τα παραπάνω, το ερώτημα που προκύπτει είναι το που θα κλείσει ο Ιανουάριος, ώστε να διαμορφωθούν τα τιμολόγια λιανικής Φεβρουαρίου που θα πληρώσουν οι καταναλωτές.

Όλα αυτά λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η εφαρμογή των δυναμικών τιμολογίων στη λιανική, βάσει των οποίων οι καταναλωτές θα μπορούν να εκμεταλλεύονται τις διαφορές τιμής εντός της κάθε ημέρας για να εξοικονομούν χρήματα.

Η αρχή θα γίνει από τις επιχειρήσεις την 1η Φεβρουαρίου, ενώ από τον Απρίλιο θα αρχίσουν να διατίθενται τα δυναμικά (πορτοκαλί σήμανσης) προϊόντα και στους οικιακούς καταναλωτές.

Πρόσθετο ερώτημα αποτελεί το κατά πόσο οι προμηθευτές θα δουν «ζεστά» τα συγκεκριμένα τιμολόγια ή αν θα επιλέξουν να προωθήσουν περισσότερο τα μπλε σταθερά, όπως άλλωστε έκαναν μέχρι σήμερα. Όπως είναι φυσικό, η απλή δομή των μπλε αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα έναντι της σαφώς πιο περίπλοκης φύσης των πορτοκαλί, που απαιτεί μια κάποια εξοικείωση από την πλευρά του καταναλωτή.

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι για να έχουν νόημα τα δυναμικά τιμολόγια, χρειάζεται μια κάποια διαφορά ανάμεσα στις τιμές κάθε ημέρα. Πάντως, αν πάρουμε ως παράδειγμα την εικόνα στη χονδρική τελευταία, προκύπτει μια απόσταση άνω των 100 ευρώ ανάμεσα στη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή. Είναι ακριβώς αυτή η διαφορά που επιτρέπει στον προμηθευτή να προσφέρει μια υψηλή και μια χαμηλή χρέωση στις διαφορετικές χρονικές ζώνες.

Στο παρελθόν, έχουμε δει και αποστάσεις πολύ μεγαλύτερες σε ημέρες όπως της άνοιξης, όταν τα μεσημέρια η τιμή καταποντίζεται ακόμα και κάτω από το μηδέν για αρκετές ώρες. Έτσι, προκύπτουν χάσματα ακόμα και στα 200 ευρώ, που μεταφράζονται σε σημαντικό όφελος για όποιον θα μπορεί να μεταφέρει την κατανάλωσή του.

Ως εκ τούτου, υπάρχει η απαραίτητη βάση για να κερδίσουν έδαφος σταδιακά στην αγορά τα πορτοκαλί τιμολόγια. Την απάντηση θα δώσουν εν τέλει οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μέσω των καταναλωτικών επιλογών τους, αφού πρώτα κρίνουν αν οι χρεώσεις των παρόχων αξίζουν τον κόπο να ασχοληθεί κανείς.