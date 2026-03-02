Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Τέλος στην περίοδο χάριτος, από σήμερα ξεκινούν τα πρόστιμα – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Παράταση ήταν και… πάει, καθώς από σήμερα (02.03.2026) ξεκινά η υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τις μεγάλες επιχειρήσεις, με «τσουχτερά» πρόστιμα να προβλέπονται για τους παραβάτες.

Η έναρξη της υποχρεωτικότητας και της επιβολής των προστίμων έρχεται μετά και τη μετάθεση των προθεσμιών που ανακοινώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου, με την ΑΑΔΕ να δίνει χρόνο για τις τεχνικές προσαρμογές από τους εκδότες ηλεκτρονικών τιμολογίων. Η ρύθμιση αφορά τις επιχειρήσεις που είχαν ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 ευρώ στο φορολογικό έτος 2023. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο πληθυσμός των υπόχρεων στην πρώτη περίοδο είναι περίπου 38.000 επιχειρήσεις και περίπου 34.000 είχαν ήδη ενεργοποιήσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πριν από την έναρξη της υποχρεωτικής εφαρμογής.

Από 02.03.2026 έως 03.05.2026 προβλέπεται μεταβατικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής. Στο διάστημα αυτό επιτρέπεται παράλληλη χρήση των εμπορικών και λογιστικών συστημάτων της επιχείρησης ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης, ώστε να περάσει ομαλά στην πράξη η νέα διαδικασία. Παράλληλα, οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή Δήλωση Χρήσης της εφαρμογής timologio, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 02.03.2026, και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσα στο μεταβατικό παράθυρο.

Η συμμόρφωση μπορεί να γίνει είτε μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, είτε μέσω των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ, δηλαδή της εφαρμογής timologio και της εφαρμογής myDATAapp για κινητές συσκευές, οι οποίες καλύπτουν χωρίς κόστος και περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις.

«Καμπάνες» για όσους δεν εκδίδουν ψηφιακά

Στο σκέλος των κυρώσεων, η ΑΑΔΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου, όπως αυτή προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αντιμετωπίζεται ως «μη έκδοση» του τιμολογίου. Αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιούνται τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, προβλέπεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, κατά περίπτωση. Για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεους απλογραφικού συστήματος και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεους διπλογραφικού συστήματος.

Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι ως μη συμμόρφωση νοείται και η έκδοση με χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο εκτός των προβλεπόμενων διαδρομών, με εξαίρεση περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας, όπως διακοπή ρεύματος ή απώλεια σύνδεσης στο διαδίκτυο, όπου ισχύουν ειδικοί κανόνες διαβίβασης των δεδομένων.