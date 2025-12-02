ΙΟΒΕ: Περαιτέρω εξασθένηση του οικονομικού κλίματος και πτώση στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών

Υποχώρησε και τον Νοέμβριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος κλείνοντας στις 106 μονάδες, από 107,5 μονάδες τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, η υποχώρηση αυτή προέρχεται από τη συνέχιση της εξασθένισης των προσδοκιών στους επιχειρηματικούς τομείς και αρκετούς επιμέρους κλάδους, με εξαίρεση τη βελτίωση στις Κατασκευές και το Λιανικό εμπόριο.

Συγκεκριμένα, η πτωτική τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης επίσης διατηρείται, με απαισιόδοξες προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάστασή τους να ενισχύονται. Πάντως ο δείκτης έχει κινηθεί, ανοδικά ή καθοδικά, με μικρές μεταβολές καθ’ όλο το έτος, ενδεικτικό μιας σχετικής σταθερότητας των προσδοκιών, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για το γενικότερο οικονομικό κλίμα. Επιμέρους ιδιαιτερότητες των δεικτών επηρεάζουν σε οριακό βαθμό κάποιες από τις βασικές παραμέτρους τους (παραγγελίες, ζήτηση), αλλά η γενική εικόνα δεν διαφοροποιείται.

«Αυτό το στοιχείο, σε έναν βαθμό, μπορεί να αναγνωστεί θετικά με την έννοια της ομαλότητας στην οικονομία. Ταυτόχρονα, φαίνεται πως βραχυπρόθεσμες πτυχές των αποφάσεων οικονομικής πολιτικής δεν είναι ιδιαίτερα επιδραστικές ως προς τις προσδοκίες που κατευθύνονται κυρίως από μακροπρόθεσμες τάσεις. Ο επόμενος μήνας, με την εορταστική περίοδο, ενδεχομένως να δώσει έναν πιο σαφή τόνο τουλάχιστον σε Λιανικό Εμπόριο και καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά θα προσδιορίσει και την τελική τάση της χρονιάς» σημειώνεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ.

Αναλυτικότερα: