Μακρο-οικονομία

Ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση το πρώτο επτάμηνο του 2025

Συνεχίζουμε την προσπάθεια για δημιουργία περισσότερων ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας, τονίζει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως
Την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ, σημειώνει το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων του πρώτου επταμήνου του 2025 το οποίο εμφανίζεται θετικό κατά 319.843 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (2.9.2025) το υπουργείο Εργασίας.

Η επίδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στο ισοζύγιο μισθωτής εργασίας πρώτου επταμήνου από το 2001, όταν και ξεκίνησε η καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων από το ΕΡΓΑΝΗ, έως σήμερα, ξεπερνώντας το περσινό ρεκόρ του αντίστοιχου επταμήνου του 2024 που ήταν 304.229 θέσεις εργασίας.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Το νέο ρεκόρ στην απασχόληση, αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο ότι οι πολιτικές μας για περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης αποδίδουν στην πράξη. Όμως δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια για δημιουργία περισσότερων ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας, ώστε η θετική πορεία της αγοράς εργασίας να αντανακλάται έμπρακτα στην καθημερινότητα των πολιτών».

