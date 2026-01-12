Καλαφάτης: Πάνω από 370 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση ερευνητικών κέντρων

Υπερέβησαν τα 370 εκατ. ευρώ οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για την αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων της χώρας, τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στην πρωτοχρονιάτικη δεξίωση που παρέθεσε στη Θεσσαλονίκη το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ο Σταύρος Καλαφάτης, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει η έρευνα και τη διασύνδεσή της με την αγορά για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι οι ροές κεφαλαίων από το ΤΑΑ προς τα ερευνητικά κέντρα έχουν ξεπεράσει τα 370 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτών ο εν λόγω τομέας θα θωρακιστεί για τις επόμενες δεκαετίες με νέες υποδομές, πρόσθεσε με έμφαση. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να παντρέψει το ερευνητικό έργο με την οικονομία και τη βιομηχανία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα ταλέντα που διαθέτουμε στην Ελλάδα να εισέλθουν στην αγορά, κυρίως μέσω start ups -νεοφυών επιχειρήσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημείωσε, δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Υπουργείο Καινοτομίας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας ενώ διοργανώνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη Φεστιβάλ Καινοτομίας.

Ο Δρ. Άγις Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι η Ελλάδα και η Γερμανία διατήρησαν τους παραδοσιακούς δεσμούς οικονομικής συνεργασίας τους ακόμη και στις περιόδους κρίσεων. «Είμαστε δυο χώρες που ιστορικά μοιραζόμαστε κοινές αξίες, όχι μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά και σε αυτόν του πολιτισμού», ανέφερε για να προσθέσει ότι σε μια εποχή που η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της εν μέσω κρίσεων με διαστάσεις γεωπολιτικές, ενεργειακές, οικονομικές και πολεμικές, οι διακρατικές συμπράξεις προσφέρονται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων, αλλά και για τη διάνοιξη νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Προς αναζήτηση ανάλογων ευκαιριών, όπως υπογράμμισε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Ανδρέας Σπυρίδης, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά, με νέες δράσεις και επιχειρηματικές αποστολές που θα επικεντρωθούν σε τομείς με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, όπως τα τρόφιμα, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, η αποθήκευση ενέργειας, η καινοτομία, ο τουρισμός καθώς και η κυβερνοασφάλεια.