«Καμπανάκι» ΟΟΣΑ σε Ευρώπη – Χάνει σημαντικό έδαφος στην ανάπτυξη ΑΙ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, ενώνει τη φωνή του με αξιωματούχους που εκτιμούν ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και θα πρέπει να βιαστεί για να προλάβει το «τρένο» των εξελίξεων.

Σε άρθρο του στο Euronews.com, ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ υποστηρίζει πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει στην Ευρώπη μια σημαντική ώθηση στην παραγωγικότητα και την ίδια στιγμή να δημιουργήσει ένα «δημοσιονομικό μέρισμα», αυξάνοντας τα εισοδήματα, την οικονομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση τα φορολογικά έσοδα.

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Ανάμεσα σε άλλα, ο Κόρμαν επισημαίνει ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει «να μείνει οκνηρή» μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία που της παρουσιάζεται, αφού μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προσθέσει έως και 1,2 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στην αύξηση της παραγωγικότητας την επόμενη δεκαετία.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον Κόρμαν, θα μπορούσε να ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα και να δώσει στις κυβερνήσεις μεγαλύτερο περιθώριο για τη χρηματοδότηση των αυξανόμενων δημοσιονομικών αναγκών, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των φορολογικών συντελεστών ή του δημόσιου χρέους.

Η ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγικότητα γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της δημογραφικής γήρανσης της Ευρώπης, καθώς σήμερα αντιστοιχούν περίπου 3 άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε άτομο άνω των 65 ετών, ενώ έως το 2060 η αναλογία αυτή αναμένεται να υποχωρήσει σε λιγότερα από 2 άτομα.

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Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πίεση στις δημόσιες δαπάνες, κυρίως για συντάξεις, υγεία και μακροχρόνια φροντίδα, ενώ στις ανάγκες αυτές προστίθενται οι δαπάνες για την άμυνα και την ενεργειακή μετάβαση. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες πιέσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες κατά σχεδόν 6 μονάδες του ΑΕΠ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έως το 2040.

Ο Κόρμαν χαρακτηρίζει την AI μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για την αύξηση της παραγωγικότητας από την εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του internet, κάνοντας σύγκριση ΕΕ και ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Ευρώπη παραμένει στάσιμη στον τομέα αυτό από το 2022 την ώρα που οι ΗΠΑ διευρύνουν την απόσταση.

Μεγάλο περιθώριο για τις επιχειρήσεις

Παρά τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η υιοθέτησή της από τις επιχειρήσεις παραμένει περιορισμένη, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΟΣΑ, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει, μόλις 1 στις 5 επιχειρήσεις στον ΟΟΣΑ χρησιμοποίησε AI πέρυσι, αν και το ποσοστό έχει διπλασιαστεί μέσα σε δύο χρόνια.

Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη ανάμεσα στις μεγάλες και τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς η AI χρησιμοποιεί περίπου 1 στις 2 μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ στις μικρές το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται σε 1 στις 6.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ θεωρεί ότι για να επιταχυνθεί η υιοθέτηση της τεχνολογίας απαιτούνται επενδύσεις σε υποδομές, καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στα εργαλεία AI και περισσότερες δεξιότητες για τους εργαζομένους.

Σε επίπεδο υποδομών, απαιτούνται περισσότερα data centres, φθηνή και αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια και γρήγορα δίκτυα. Ο Κόρμαν κάνει λόγο για επενδυτικό κύμα της τάξης του 1 τρισ. ευρώ για την ανάπτυξη της AI.

Παράλληλα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται φθηνά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τεχνογνωσία και μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Σημαντικό ζήτημα παραμένει και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση. Σύμφωνα με τον Κόρμαν, τα μέχρι σήμερα στοιχεία του ΟΟΣΑ δεν δείχνουν συνολική μείωση της απασχόλησης εξαιτίας της AI.

Η σημασία της εκπαίδευσης

Ο Ματίας Κόρμαν αναγνωρίζει ότι ορισμένες εργασίες θα εξαφανιστούν και άλλες θα δημιουργηθούν και για τον λόγο αυτό δίνει έμφαση στην εκπαίδευση και την επανειδίκευση των εργαζομένων, αντί νξα επικεντρώνεται στον περιορισμό της τεχνολογίας.

Πάνω από 40% των εργαζομένων στον ΟΟΣΑ χρησιμοποιούν ήδη εργαλεία generative AI, συχνά με δική τους πρωτοβουλία και πλέον το ζητούμενο για την Ευρώπη, σύμφωνα με τον Κόρμαν, είναι να επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε τα οφέλη από την υψηλότερη παραγωγικότητα να μετατραπούν σε μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα και φορολογικά έσοδα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσιονομικές πιέσεις αυξάνονται.