Μακρο-οικονομία

Κατά 1,2% αυξήθηκε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το γ’ τρίμηνο

Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων παρουσίασε μείωση κατά 3,6% το γ' τρίμηνο του 2025 σε σχέση με πέρυσι
Στιγμιότυπο από το λιμάνι του Πειραιά
Κατά 1,2% αυξήθηκε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το γ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2024, έναντι αύξησης 5,6% που παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου του 2024 προς το γ’ τρίμηνο του 2023, με βάση την ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα επίσης με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων παρουσίασε μείωση κατά 3,6% το γ’ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2024, έναντι μείωσης 0,7% που παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου του 2024 προς το γ’ τρίμηνο του 2023.

Ενώ η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε αύξηση 0,5% το γ’ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2024, έναντι αύξησης 6,1% που παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου του 2024 προς το γ’ τρίμηνο του 2023.

Μακρο-οικονομία
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
244
158
110
104
44
