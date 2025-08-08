Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

ΚΕΠΕ: Περιορίζεται η αβεβαιότητα στην ελληνική οικονομία

Το ΚΕΠΕ να επισημαίνει ότι απαιτείται επανεκτίμηση με την ενσωμάτωση νεότερων δεδομένων, ώστε να διαπιστωθεί αν η τάση αυτή θα συνεχιστεί
Euro banknotes and coins in front of the national flag of Greece
iStock

Η ελληνική οικονομία εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης και περιορισμού της αβεβαιότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τον Ιούλιο 2025.

Ο Σύνθετος Δείκτης Προήγησης (ΣΔΠ) του ΚΕΠΕ, ο οποίος βασίζεται σε έξι μηνιαίες οικονομικές μεταβλητές με χαρακτηριστικά πρόβλεψης, κατέγραψε άνοδο τον Απρίλιο του 2025, ανακόπτοντας την πτωτική τάση της προηγούμενης περιόδου. Αν και η μεταβολή αυτή μπορεί να εντάσσεται στη φυσιολογική διακύμανση του δείκτη, ενδεχομένως να σηματοδοτεί και βελτίωση των προσδοκιών για την πορεία της δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία.

Η θετική αυτή ένδειξη έρχεται σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν, με το ΚΕΠΕ να επισημαίνει ότι απαιτείται επανεκτίμηση με την ενσωμάτωση νεότερων δεδομένων, ώστε να διαπιστωθεί αν η τάση αυτή θα συνεχιστεί.

Παράλληλα, ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV – γνωστός και ως «δείκτης φόβου» – παρουσίασε πτώση, αποτυπώνοντας μείωση της αβεβαιότητας στις χρηματιστηριακές αγορές.

Συγκεκριμένα, η τιμή του υποχώρησε στο 24,07% στα τέλη Ιουλίου από 28,92% τον Ιούνιο, ενώ η μέση ημερήσια τιμή διαμορφώθηκε στο 26,61%, χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο του 31,93%. Ο δείκτης υπολογίζεται με βάση τις τιμές δικαιωμάτων προαίρεσης του FTSE/X.A. Large Cap και λειτουργεί ως ένδειξη για τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες των επενδυτών.

Μακρο-οικονομία
