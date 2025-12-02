Κεραμέως: Αμοιβαία επωφελής η ιστορική κοινωνική συμφωνία για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Για τη σημασία της ιστορικής κοινωνικής συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις μίλησε σήμερα (2.12.2025) η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στο OPEN.

Η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο στη χώρα, μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και του συνόλου των εθνικών εταίρων για ένα πολύ ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν το Εργατικό Δίκαιο, σημειώνοντας ότι «άρα, λοιπόν, αυτή η συμφωνία είναι ιστορική για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για τον συμβολισμό της, ότι καθίσαμε, συμφωνήσαμε όλοι μαζί. Ο δεύτερος είναι για την ουσία της συμφωνίας, που αυτή η συμφωνία οδηγεί εκ των πραγμάτων σε πιο εύκολη σύναψη και επέκταση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οδηγεί σε πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Roxana Mînzatu, η οποία έκανε επί τούτου τοποθέτηση στο συμβούλιο υπουργών Εργασίας στις Βρυξέλλες, για να αποδώσει τα εύσημα στη χώρα μας για αυτή την ιστορική συμφωνία, εκφράζοντας μάλιστα την έκπληξή της για το γεγονός ότι η Ελλάδα έφερε πρώτη κάτι που η Ευρώπη περίμενε από τις σκανδιναβικές χώρες.

Στη συνέχεια η κ. Κεραμέως υπογράμμισε τα τέσσερα μέτρα για τους συνταξιούχους αυτό το διάστημα λέγοντας «Το πρώτο έγινε ήδη πράξη, τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες κ.ο.κ., Θα είναι πάγια αυτή η ενίσχυση, κάθε Νοέμβριο, κάθε χρόνο. Δεύτερον, θα πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα οι συντάξεις του Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες κατά 2,4%, είναι η φετινή αύξηση. Επίσης, όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά, από 01/01/2026 θα μειωθεί κατά 50% και από το 2027 έχουμε πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Πάγιο αίτημα των συνταξιούχων εδώ και πολλά χρόνια. Τέταρτο μέτρο, η φορολογική μεταρρύθμιση, δηλαδή οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές, οι οποίοι μπαίνουν σε ισχύ από τον Ιανουάριο, ωφελούν και τους συνταξιούχους. Άρα, και οι συνταξιούχοι θα δουν περισσότερα χρήματα στο τέλος του μήνα. Τέσσερα πολύ καλά νέα για τους συνταξιούχους.»

Η υπουργός ρωτήθηκε για την ψηφιοποίηση των χειρόγραφων καρτελών ενσήμων του e-ΕΦΚΑ και επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα από μεγαλύτερα έργα το οποίο γίνεται για πρώτη φορά και αναμένεται να επιταχύνει περαιτέρω τον χρόνο απονομής των συντάξεων. «Σκεφτείτε ότι έχουμε πάνω από 53 εκατομμύρια χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων, οι οποίες ήταν σε αποθήκες, δεξιά αριστερά, τις οποίες ψηφιοποιούμε. Έχει ήδη σαρωθεί το 80% αυτών των καρτελών. Και μέχρι τα μέσα του 2026 θα έχει εξαχθεί όλο αυτό το ψηφιακό υλικό. Άρα, για να το πω πολύ απλά, όλη η ψηφιακή ιστορία όλων μας θα υπάρχει πλέον στα συστήματα του e-ΕΦΚΑ, με ό,τι αυτό σημαίνει για ταχύτερους χρόνους απονομής συντάξεων, πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση κ.ο.κ», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως προς την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι παρά την επιφυλακτικότητα που υπήρξε αρχικά, η εφαρμογή της οδηγεί σε τεράστια αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες. «Το 2024, είχαν δηλωθεί 2,9 εκατομμύρια υπερωρίες. Φέτος, το 2025, χωρίς να έχει κλείσει η χρονιά, είμαστε στα 5 εκατομμύρια δηλωθείσες υπερωρίες. Αυτές οι υπερωρίες κάπου ήταν πριν. Άρα, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό; Είναι ένα μέτρο το οποίο έρχεται και ενισχύει πάρα πολύ τον εργαζόμενο, καταγράφει τον πραγματικό του χρόνο εργασίας, διασφαλίζει ότι αμείβεται για αυτόν, και προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό», τόνισε η υπουργός και πρόσθεσε ότι η εφαρμογή της επεκτείνεται συνεχώς καθώς πρόσφατα ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στο χονδρεμπόριο, την ενέργεια, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε επίσης στην σημαντική αύξηση της απασχόλησης σημειώνοντας ότι η ανεργία έχει μειωθεί πλέον στο 8% από 18% το 2019 γεγονός που συνεπάγεται πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

Αναφορικά με τα εργατικά ατυχήματα που καταγράφονται τον τελευταίο καιρό, η υπουργός τόνισε ότι «κάθε εργατικό ατύχημα μας απασχολεί προφανώς και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην υπάρχει ούτε ένα» και στη συνέχεια παρέπεμψε στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα οποία η χώρα μας καταλαμβάνει μία από τις καλύτερες θέσεις σε σχέση με τα εργατικά ατυχήματα αναλογικά με τον ενεργό πληθυσμό της χώρας, αλλά και στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων για την ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. «Είχαμε μεγάλα εργοτάξια στα οποία ο ένας έκανε οξυγονοκόλληση και ο άλλος έβαφε, και δεν υπήρχε κανείς να τους συντονίσει. Και αυτό οδηγούσε συχνά σε εργατικά ατυχήματα. Πλέον, με τον νέο νόμο που ψηφίσαμε, υπάρχει υποχρεωτικά η παρουσία Συντονιστή Υγείας και Ασφάλειας, προκειμένου ακριβώς να αποτρέπονται τέτοια εργατικά ατυχήματα», είπε η υπουργός και πρόσθεσε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας έχει αυξήσει σημαντικά τους ελέγχους –κατά περίπου 8% μέσα σε ένα έτος- και έχει δρομολογήσει και την χρήση «drones» για την εποπτεία των συνθηκών εργασίας πετώντας πάνω από τα εργοτάξια.

Σε ερώτηση για το Rebrain Greece η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι βασικός στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι να κάνει τη σύζευξη μεταξύ Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Αντίστοιχα για το εσωτερικό της χώρας, για όσους επιθυμούν να βρουν ή να αλλάξουν δουλειά υπάρχουν οι Ημέρες Καριέρας. «Το Σάββατο ήμουν στη Δράμα,. Είχαμε ρεκόρ συμμετοχής, πάνω από 1.100 άτομα ήρθαν στην Ημέρα Καριέρας», είπε η υπουργός σημειώνοντας ότι η επόμενη εκδήλωση θα είναι στη Λάρισα. Η ίδια αναφέρθηκε στην προσεχή εκδήλωση που θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου στην Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του Rebrain Greece σημειώνοντας ότι σύμφωνα με την Eurostat έχουν επιστρέψει στην χώρα μας από το 2010 μέχρι το 2023, 420.000 συμπατριώτες μας. «Πηγαίνουμε στην Αμερική με 35 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό σε πάρα πολλούς κλάδους, από τις τράπεζες μέχρι την τεχνολογία, μέχρι την ιατρική, μέχρι τις κατασκευές, βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, πολύ ευρύ φάσμα».

Ερωτηθείσα για τις κινητοποιήσεις των αγροτών η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι γίνεται απολύτως κατανοητό το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και την διεκδίκηση ωστόσο αυτό δεν μπορεί να αποβαίνει σε βάρος των πολλών. «Δεν μπορεί να είναι εις βάρος της ελεύθερης κυκλοφορίας στη χώρα», είπε και πρόσθεσε ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και το αρμόδιο υπουργείο έχουν ήδη δώσει οδικό χάρτη και έχουν ήδη αρχίσει οι πληρωμές σε όσους δεν είναι υπό έλεγχο για τις πράξεις τους.

Μιλώντας αργότερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και ερωτηθείσα για την κοινωνική συμφωνία και για την συγκυρία της υπογραφής της η υπουργός επεσήμανε ότι «δεν φτάσαμε εδώ από την μία μέρα στην άλλη» και η υπογραφή έγινε τώρα γιατί ήταν πρόσφορο το έδαφος, αφού είχαν προηγηθεί διάφορες πρωτοβουλίες. «Είχαμε θεαματική μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8%, είχαμε μια σημαντική αύξηση της απασχόλησης, είχαμε μία τεράστια προσπάθεια για τη συμμόρφωση, για φορολογική συμμόρφωση, ασφαλιστική συμμόρφωση. Είχαμε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας η οποία έχει εξυγιάνει σε μεγάλο βαθμό την αγορά εργασίας. Όλα αυτά είναι βήματα που έγιναν σταδιακά τα περασμένα έξι χρόνια και ερχόμαστε τώρα μετά από έξι χρόνια με πλέον ένα πολύ πιο πρόσφορο έδαφος, να χτίσουμε όλοι μαζί».