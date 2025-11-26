Κεραμέως: Δίχτυ ασφαλείας για τον εργαζόμενο το νέο πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις

Για την ιστορική συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα (26.11.2025) από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και εκπροσώπους όλων των κοινωνικών εταίρων, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε στο Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο η υπουργός.

Τρία βασικά οφέλη για εργαζόμενους και επιχειρήσεις από το νέο πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις περιέγραψε η υπουργός. Όπως είπε η Νίκη Κεραμέως, ως πρώτο σημείο, πλέον γίνεται πιο εύκολη η σύναψη και το «χτίσιμο» μιας συλλογικής σύμβασης, με πιο καθαρούς κανόνες και διαδικασίες.

Δεύτερο σημείο, σύμφωνα με την υπουργό, είναι ότι ο εργαζόμενος προστατεύεται πλήρως μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης, καθώς καταργείται το μνημονιακό καθεστώς που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια και η αγορά εργασίας επιστρέφει στο πλαίσιο πριν από τα μνημόνια.

Τρίτο στοιχείο είναι ότι τυχόν διαφωνίες ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους θα επιλύονται πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, μέσα από τις νέες διαδικασίες που προβλέπει η συμφωνία.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων δεν γίνεται για να «τιμωρηθούν» οι επιχειρήσεις, αλλά για να διασφαλιστεί ότι σε κλάδους με πολλές εταιρείες, όπου κάποιες πηγαίνουν πολύ καλά αλλά δεν μοιράζονται τα οφέλη με το προσωπικό, οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικούν αυξήσεις και καλύτερους όρους εργασίας. Όπως ανέφερε, η συμφωνία αυτή διαμορφώνει μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια για τον εργαζόμενο, πιο σταθερό πλαίσιο για την επιχείρηση και ξεκάθαρους κανόνες για το σύνολο της αγοράς εργασίας.

Οι διαπραγματεύσεις σε «άκρα μυστικότητα»

Η συμφωνία επετεύχθη μετά από διάλογο επτά μηνών και ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη της υπουργού Εργασίας με τους προέδρους της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΒΕΕ, των Εμπόρων, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΕ.

«Ενώ η αγορά πηγαίνει πολύ καλά, υπάρχει ένας δείκτης που είχαμε πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Αυτός ήταν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υπήρχαν δύο δρόμοι να το κάνουμε αυτό. Αυτό που επιλέξαμε είναι ο δύσκολος δρόμος, να πάμε να υπογράψουμε μία ιστορική συμφωνία όλοι μαζί. Αυτό ξεκίνησε πριν από 7 μήνες. Σήμερα καταφέραμε να ανακοινώσαμε πως υπογράψαμε», τόνισε η υπουργός.

«Κάτι μέσα με έτρωγε και θεώρησα χρέος μου να το προσπαθήσω», είπε για τις δυσκολίες της διαδικασίας. «Δεν είναι αυτονόητο να συζητάμε 6 οργανισμοί και η κυβέρνηση και να συμφωνήσουμε σε συνθήκες άκρας μυστικότητας», εξήγησε η υπουργός ενώ κάλεσε εργαζόμενους και εργοδότες να αξιοποιήσουν πλήρως το νέο πλαίσιο.

Η Νίκη Κεραμέως πρόσθεσε πως με αυτή τη συμφωνία προβλέπεται οι εργαζόμενοι να παίρνουν μεγαλύτερο μερίδιο στην ανάπτυξη. «Υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα, και με αυτή τη συμφωνία οι εργαζόμενοι θα πάρουν μεγαλύτερο μερίδιο από αυτήν την ανάπτυξη».