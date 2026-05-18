Σούπερ μάρκετ: Το 1/4 των πωλήσεων έρχεται από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με κυρίαρχη κατηγορία τα τρόφιμα

Ισχυρό αποτύπωμα αφήνουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) στο οργανωμένο λιανεμπόριο, με τη διείσδυσή τους να φτάνει στο 25%, σύμφωνα με τη νέα κλαδική μελέτη της ICAP CRIF.

Η άνοδος των προϊόντων private label εντείνει τον ανταγωνισμό, διευρύνει τις προσιτές επιλογές για τους καταναλωτές και επιβεβαιώνει τον ολοένα πιο καθοριστικό ρόλο τους στη νέα ισορροπία του λιανεμπορίου.

Σε περιόδους οικονομικής στενότητας οι καταναλωτές στρέφονται έντονα προς τα private label προϊόντα, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, σε όρους αγοραστικής δύναμης, τους ωθεί στην αναζήτηση πιο οικονομικών λύσεων.

Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν δυναμικά στην προώθηση των δικών τους προϊόντων μέσω προσφορών, βελτιωμένου σχεδιασμού και μεγαλύτερης ποικιλίας, γεγονός που ενισχύει το μερίδιο των private label στην αγορά. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι καταναλωτές θεωρούν τα προϊόντα αυτά εφάμιλλα των επώνυμων προϊόντων αλλά και εξίσου ποιοτικά.

Η Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF αναφέρει ότι ο βαθμός διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο των πωλήσεων των αλυσίδων Supermarkets και Cash & Carry εκτιμάται τη διετία 2024-2025 στο 25% περίπου, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει η Μαρία Φλώτσιου, Senior Consultant της Διεύθυνσης Κλαδικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, η οποία επιμελήθηκε την εν λόγω μελέτη, οι συνολικές πωλήσεις των private label προϊόντων ακολούθησαν συνεχώς ανοδική πορεία την τελευταία πενταετία. Ειδικότερα, την περίοδο 2022-2023 η αξία της αγοράς παρουσίασε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 10% περίπου.

Η αύξηση του πληθωρισμού την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα στα είδη διατροφής, ενίσχυσε σημαντικά τις πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καθώς, λόγω της αβεβαιότητας, αρκετοί καταναλωτές στράφηκαν στην αγορά τους για την κάλυψη βασικών αναγκών. Η αξία της αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας την διετία 2024-2025 αυξήθηκε μεν, αλλά με ηπιότερο ρυθμό, της τάξης του 5%. Είναι γεγονός ότι, οι καταναλωτές συνέχισαν να προτιμούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, παρά την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Τα «τρόφιμα» παραμένουν κυρίαρχη κατηγορία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με εκτιμώμενο ποσοστό συμμετοχής 68% – 70% στην συνολική αξία πωλήσεων αυτών τα τελευταία έτη. Ακολουθεί η κατηγορία που περιλαμβάνει τα «απορρυπαντικά, χαρτικά, καθαριστικά» με ποσοστό της τάξης του 20%-22%.