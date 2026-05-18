Ο Χαρδούβελης ζητά ανάπτυξη 5-6% τον χρόνο – Ανησυχεί για την πολιτική σταθερότητα των επόμενων ετών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και πρώην υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, τόνισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα «μπαμ» για να φτάσει στα προ μνημονίων επίπεδα και για τον λόγο αυτό εκτιμά ότι η ανάπτυξη πρέπει να κινείται στο 5 με 6% κάθε χρόνο και όχι στο 2%.

Μιλώντας σε συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε ότι πριν την μνημονιακή κρίση οι πολιτικοί τσακώνονταν για το πόσο γρήγορα θα συγκλίνει η χώρα με την ΕΕ ως προς την οικονομική ανάπτυξη που επιτυγχάνει κάθε χρόνο.

Παρατήρησε ότι σήμερα λέξη «σύγκλιση» έχει χαθεί από το λεξιλόγιο και για τον λόγο αυτό «πρέπει να κάνουμε το μεγάλο “μπαμ” για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν. Η μεταμνημονιακή ανάπτυξη θα ήθελα να είναι παραπάνω, 5% – 6% και όχι 2% το χρόνο. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο απλό».

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι «χρειάζεται δραστική αλλαγή στο πώς σκεφτόμαστε», ενώ σημείωσε ότι πρέπει να στραφούμε στην ψηφιακή οικονομία», καθώς εκεί βρίσκεται η προστιθέμενη αξία: «Η ανάπτυξη θα έρθει, αν η οικονομία στραφεί στο ψηφιακό σκέλος κι αν επενδύσουμε σε τομείς που διαθέτουμε συγκριτικό πλεονέκτημα», πρόσθεσε, αναφερόμενος μεταξύ άλλων, στη μεταποίηση, στα φάρμακα, στην αγροδιατροφή και στη ναυτιλία.

Ερωτηθείς για το αν σκέφτεται τον πολιτικό κίνδυνο, ο πρώην υπουργός Οικονομικών σχολίασε ότι τα προηγούμενα χρόνια η πολιτική σταθερότητα αποτέλεσε μεγάλο πλεονέκτημα για την Ελλάδα, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες αν αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει «για τα επόμενα 2 – 3 χρόνια».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι όλοι έχουν πλέον διδαχθεί από την προηγούμενη περίοδο και ότι καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει στο κομμάτι της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία όπως σημείωσε, αποτελεί προαπαιτούμενο της ανάπτυξης.

Αναφερόμενος στον τραπεζικό τομέα υπενθύμισε ότι μόνο από την Εθνική Τράπεζα έχουν ξοδευτεί 1 δισ. ευρώ για την ψηφιοποίησή του τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει περάσει σε νέα εποχή. «Οι τράπεζες έχουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, έχουν υψηλή ρευστότητα και ο δανεισμός στην οικονομία αυξάνεται κατά 10% – 11% κάθε χρόνο. Υπάρχει χρήμα και διατίθεται. Το θέμα είναι να υπάρχει ζήτηση που πληρεί τις προϋποθέσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι το μέγεθος των επιχειρήσεων παραμένει κρίσιμο ζητούμενο.

Τέλος, αναφέρθηκε και στο ζήτημα του ανταγωνισμού, τον οποίο χαρακτήρισε «ευπρόσδεκτο». Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι τράπεζες ουδέποτε φοβήθηκαν τις fintech, με τις οποίες υπάρχει σταθερή συνεργασία. «Αυτές που θα μπορούσαν να ανησυχήσουν είναι οι Big Tech.», προειδοποίησε, συμπληρώνοντας ότι οι εγχώριες τράπεζες λειτουργούν υπό αυστηρό ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο.