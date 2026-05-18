ΤτΕ: Στο 1,013 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα το α’ τετράμηνο του 2026

Τα έσοδα που παρουσίασε ο τακτικός προϋπολογισμός το πρώτο τετράμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν σε 22,451 δισ. ευρώ, από 22,232 δισ. ευρώ από το αντίστοιχο διάστημα 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) για τις καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται από την ΤτΕ για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, ο τακτικός προϋπολογισμός παρουσίασε πλεόνασμα 1,013 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 939 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σχετικά με τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 21,6 δισ. ευρώ, από 19,7 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025.