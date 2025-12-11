Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Κλειδώνει την επόμενη εβδομάδα μέσω Κομισιόν η ενεργειακή στήριξη προς τη βιομηχανία

Σε τελικό στάδιο πλέον η κατάρτιση του μέτρου, οριστικοποιούνται οι λεπτομέρειες
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
REUTERS / Yves Herman
Χάρης Αποσπόρης

Συνάντηση με την Κομισιόν θα έχει η κυβέρνηση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σχετικά με το σημαντικό θέμα της στήριξης προς τη βιομηχανία απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος.

Όπως προκύπτει από δηλώσεις του υπουργού ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, η συνάντηση με την Κομισιόν θα γίνει, διότι η πρωτοβουλία για την ελληνική βιομηχανία πρέπει να είναι απολύτως θωρακισμένη σε ό,τι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στη συνέχεια, τα αρμόδια υπουργεία θα καταθέσουν τη σχετική τροπολογία, στην οποία θα διασαφηνίζεται ο ακριβής μηχανισμός, το ύψος της στήριξης και το εύρος των δικαιούχων.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες θέλουν το μέτρο να έχει κλειδώσει σε μεγάλο βαθμό και να στηρίζεται εν μέρει στο αντίστοιχο ιταλικό μοντέλο. Οι επιλέξιμες βιομηχανίες θα λάβουν μια στήριξη για το 25% της ετήσιας κατανάλωσής τους σε ρεύμα σε βάθος τριετίας.

Το κόστος εκτιμάται κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ δεν αναμένεται να συμπεριληφθούν σούπερ μάρκετ και εμπορικές αλυσίδες, παρά μόνο ενεργοβόροι βιομηχανικοί καταναλωτές. Έτσι, το μέτρο θα επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις εκείνες που αντιμετωπίζουν και το εντονότερο πρόβλημα.

Να σημειώσουμε ότι με βάση την ευρωπαϊκή πρακτική, ως ενεργοβόροι θεωρούνται οι καταναλωτές που δαπανούν τουλάχιστον το 3% της παραγωγικής τους αξίας για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Τέτοιες βιομηχανίες είναι μεταξύ άλλων του χάλυβα, των χημικών, του γυαλιού και του χαρτιού.

Πέραν της στήριξης αυτής, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να αυξήσει και τα έσοδα των βιομηχανιών από τη λεγόμενη αντιστάθμιση, ενισχύοντας το ποσοστό που λαμβάνουν από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων CO2 από το σημερινό 20%.

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου απαντώντας σε ερωτήσεις των κομμάτων, διευκρίνισε ότι η τροπολογία δεν πρόκειται να παρουσιαστεί αιφνιδιαστικά, αλλά με ολοκληρωμένο τρόπο που θα επιτρέψει το διάλογο.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Μακρο-οικονομία
