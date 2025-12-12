Συμβαίνει τώρα:
Κλινγκμπάιλ: Βέβαιος για την άριστη συνεργασία με την Ελλάδα μετά την εκλογή του Πιερρακάκη ως επικεφαλής του Eurogroup

Ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ συνεχάρη θερμά τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup
O Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ
O Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ / REUTERS / Yves Herman

Βέβαιος ότι η άριστη συνεργασία με τους Έλληνες ομολόγους του στο Eurogroup θα συνεχιστεί είναι ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ, όπως δήλωσε σήμερα (12.12.2025) η εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών, αναφερόμενη στην εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ως επικεφαλής του Eurogroup.

Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Κλινγκμπάιλ είναι «πεπεισμένος ότι θα συνεχίσει την πολύ καλή συνεργασία με τους Έλληνες συναδέλφους του και στο Eurogroup». 

Χθες (11.12.2025) λίγο πριν την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως πρόεδρος του Eurogroup, ο Κλινγκμπάιλ ήταν από τους πρώτους που τον στήριξαν, δηλώνοντας την υποστήριξή του και την ψήφο του στον Έλληνα ΥΠΟΙΚ. Μετά την νίκη του Πιερρακάκη στο Eurogroup «συνεχάρη θερμά» μέσα από αναρτησή του στο X τον Έλληνα ομόλογό του για την εκλογή του και τόνισε πως οι δύο τους μοιράζονται τους ίδιους στόχους, «να ενισχύσουν την Ευρώπη και να την καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστική».

 

«Συγχαίρω θερμά τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως νέου προέδρου του Eurogroup. Έχει λάβει ευρεία υποστήριξη από τα μέλη της ομάδας. Είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε την εμπιστευτική συνεργασία μας στο Eurogroup με μεγάλη επιτυχία. Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον προηγούμενο πρόεδρο του Eurogroup Πάσκαλ Ντόναχιου για το έργο του. Ηγήθηκε με επιτυχία του Eurogroup σε δύσκολους καιρούς και έθεσε τις σωστές προτεραιότητες με θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, το ψηφιακό ευρώ και η ένωση κεφαλαιαγορών».

