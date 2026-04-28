Οικοδομικές δραστηριότητες: Διπλασιάστηκε ο όγκος κατασκευών τον Ιανουάριο – Τι δείχνουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε εκρητική άνοδο (107,7%) στον όγκο των οικοδομικών δραστηριοτήτων για τον Ιανουάριο του 2026, με έκδοση 2.034 οικοδομικών αδειών σημειώνοντας αύξηση κατά 15,4%.

Από τις 2.034, μόλις οι 21 αποτελούν άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας, με ποσοστό συμμετοχής στον συνολικό οικοδομικό όγκο μόλις στο 1,9%, ενώ σε βάθος ενός χρόνου το ποσοστό κυμαίνεται στο 2,7% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Ιανουάριο αποτυπώνει τον κυρίαρχο ρόλο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας με την συνολική επιφάνεια των ιδιωτικών έργων να ανέρχεται σε 482.056 τετραγωνικά μέτρα, καταγράφοντας αύξηση 67,3%, ενώ ο όγκος των οικοδομικών δραστηριοτήτων αντιστοιχεί στον εντυπωσιακό αριθμό των 2 εκατ. κυβικών μέτρων.

Από παλαιότερη έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ προέκυπτε αύξηση στο κόστος κατασκευής νέων κτηρίων, ως αποτέλεσμα της αύξησης και των ωρομισθίων στις οικοδομές, αλλά και των ανατιμήσεων στα οικοδομικά υλικά.

Στροφή σε μεγαλύτερα έργα

Ο διπλασιασμός στον όγκο των οικοδομικών δραστηριοτήτων, αποτυπώνει την διαρκή τάση για κατασκευή μεγάλων έργων, χωρίς οι δείκτες να είναι απαραίτητα θετικοί για την οικοδομική δραστηριότητα εν γένει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάθος δωδεκαμήνου τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, εμφανίζουν στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 0,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και μείωση κατά 4,9% στην επιφάνεια των έργων.

Μόνο ο συνολικός οικοδομικός όγκος καταγράφει άνοδο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με ποσοστό 3,8%. Το ποσοστό αυτό συνάγεται από τον όγκο των οικοδομικών δραστηριοτήτων τόσο στην ιδιωτική δραστηριότητα (4,5%), όσο και στη δημόσια (2,7%).