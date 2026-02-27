«Κοκτέιλ» χαμηλών τιμών ρεύματος και περικοπών εν μέσω του χειμώνα επιδεινώνει τις επενδυτικές συνθήκες στις ΑΠΕ

Η αναγκαστική αξιοποίηση των υδροηλεκτρικών μονάδων της χώρας μας λόγω των βροχοπτώσεων έχει οδηγήσει εν μέσω του χειμώνα σε αρκετά ασυνήθιστες συνθήκες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερα τις ΑΠΕ.

Τη στιγμή που τα υδροηλεκτρικά «γράφουν» σε καθημερινή βάση πλέον ποσοστά περί το 25 – 30% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , μοιραία έχει συμπιεστεί το αντίστοιχο των θερμικών μονάδων. Το ίδιο, όμως, ισχύει σε ένα βαθμό και για τις ΑΠΕ που βλέπουν να χάνεται ενέργεια που παράγουν λόγω των περικοπών, ένα φαινόμενο που κανονικά δεν παρατηρείται το χειμώνα.

Ενδεικτικά, τις μεσημεριανές ώρες που οι ΑΠΕ κορυφώνουν την παραγωγή τους, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για να χωρέσουν τα υδροηλεκτρικά. Τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ δείχνουν ότι παρόλο που γίνεται προσπάθεια εκείνες τις ώρες να μειωθεί η υδροηλεκτρική παραγωγή σε σχέση με τα απογεύματα, συνεχίζουν να διοχετεύονται πάνω από 1.000 μεγαβάτ.

Συγκριτικά, τις ίδιες ώρες οι περικοπές των ΑΠΕ ξεπερνούν ακόμα και τα 2.000 μεγαβάτ, άρα επί της ουσίας χάνεται το διπλάσιο πράσινο ρεύμα, το οποίο η ζήτηση δεν μπορεί να σηκώσει.

Πέραν της εικόνας στην παραγωγή, οι τιμές χονδρικής έχουν καταρρεύσει για όσο διάστημα τα υδροηλεκτρικά παράγουν σε τέτοιους ρυθμούς. Την τελευταία εβδομάδα κυμάνθηκαν μεταξύ 43 και 74 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ υπήρξαν τρεις ημέρες με αρνητικές ωριαίες τιμές τα μεσημέρια, που βυθίστηκαν ακόμα και ως τα -25 ευρώ.

Τα φαινόμενο αναμένεται να γιγαντωθεί ενόψει της άνοιξης, όταν η ζήτηση θα είναι αρκετά χαμηλότερη σε σχέση με σήμερα.

Έτσι, οι χαμηλές τιμές θα οδηγήσουν σε μειωμένα τιμολόγια ρεύματος, όμως πλήττουν τις συνθήκες στην αγορά των ΑΠΕ. Ο ειδικός λογαριασμός που διατηρεί ο λειτουργός ΔΑΠΕΕΠ στηρίζεται μεταξύ άλλων στη χονδρική τιμή για τα έσοδά του. Ο λεγόμενος ΕΛΑΠΕ έκλεισε το Νοέμβριο του 2025 με ένα σωρευτικό έλλειμμα 298 εκατ. ευρώ, το οποίο αναπροσαρμόζεται σε 170 εκατ. μετά την προσθήκη των 110 εκατ. ευρώ από το πράσινο τέλος που επιβάλλεται στο ντίζελ κίνησης.

Έτσι, το περσινό έτος προβλέπεται να κλείσει στο «κόκκινο» και οι συνθήκες μέχρι στιγμής φέτος δείχνουν επιδείνωση λόγω των συνθηκών στην αγορά ηλεκτρισμού που αναφέραμε παραπάνω. Προκειμένου να λυθεί το θέμα υπάρχουν μόνο δύο βασικοί τρόποι: Ή θα αυξηθεί η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ μέσω των λογαριασμών ρεύματος, είτε θα πάρει ο ΕΛΑΠΕ παραπάνω ποσά από τα δικαιώματα εκπομπών CO2 που δημοπρατούνται από την Πολιτεία.

Το ΕΤΜΕΑΡ αποφασίστηκε ήδη να παραμείνει ως έχει για φέτος, άρα τα έσοδα από τους ρύπους αποτελούν μονόδρομο και θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά σε σχέση με το περσινό 9%. Με τη σειρά της, μια τέτοια κίνηση θα αποστερήσει έσοδα από άλλες πράσινες δράσεις που καλύπτουν οι ρύποι. Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς ότι πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση που καλείται να λύσει η κυβέρνηση, ώστε να μην οδηγηθεί η αγορά της πράσινης ενέργειας σε αδιέξοδο.