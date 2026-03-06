Κώτσηρας: Η Ελλάδα διαθέτει τα εργαλεία για να παρέμβει σε περίπτωση οικονομικής πίεσης

Στις πιθανές οικονομικές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας.

Ειδικότερα, στη σημερινή (6.3.2026) συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Alpha 98.9», ο Γιώργος Κώτσηρας αναφερόμενος στις πιθανές οικονομικές συνέπειες των εξελίξεων, τόνισε ότι η Πολιτεία παρακολουθεί με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και επαγρύπνηση την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και «θα ανταπεξέλθει και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες».

Σε κάθε περίπτωση, η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας συνιστά ισχυρό πλεονέκτημα. «Η πατρίδα μας, με την πολύ μεθοδική και συνετή δημοσιονομική διαχείριση που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια έχει διαμορφώσει ένα περιβάλλον εργασίας που μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών, επισήμανε ότι ήδη η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή κάνει τακτικούς ελέγχους και ότι φαινόμενα τυχόν αισχροκέρδειας θα αντιμετωπιστούν με μεγάλη αυστηρότητα. Από κει και πέρα, η Πολιτεία διαθέτει δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία, για να παρέμβει σε τυχόν μόνιμα φαινόμενα οικονομικής πίεσης, όταν αυτό κριθεί, σημείωσε.

Επιπλέον, ο Γιώργος Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη ενισχύει τις δυνατότητες παρέμβασής της Ελλάδας στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή και περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό θα ισχύσει κανονικά. Ήδη μισθωτοί και συνταξιούχοι βλέπουν αύξηση του εισοδήματός τους λόγω της μείωσης στην παρακράτηση φόρου από την αρχή του χρόνου, ενώ σημαντικές ελαφρύνσεις θα έχει μεγάλη μερίδα πολιτών με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Μειώσεις φόρου θα προκύψουν, μεταξύ άλλων, από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής, καθώς και για όσους μισθώνουν κλειστές κατοικίες ή μετατρέπουν βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια. Επίσης, μείωση κατά 50% θα έχουν φέτος στον ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι σε οικισμούς έως 1500 κατοίκων στην περιφέρεια.