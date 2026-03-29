Κώτσηρας: Κοστολογημένα μέτρα και στοχευμένα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

Για το πακέτο μέτρων ύψους σχεδόν 300 εκατ. ευρώ που πήρε η κυβέρνηση, με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μίλησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, τονίζοντας πως «στόχος είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες της αύξησης των τιμών των καυσίμων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και να στηρίξουμε τους πολίτες και κρίσιμους τομείς της οικονομίας».

Σύμφωνα με τον Γιώργο Κώτσηρα, τα μέτρα κατέστη δυνατό να υλοποιηθούν χάρη στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και στη συνετή δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών, ενώ ο ίδιος σημείωσε πως «αν η κρίση κλιμακωθεί, θα απαιτηθούν προφανώς πρόσθετες παρεμβάσεις, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, λέγοντας πως ενσωματώνουν σημαντικές αλλαγές που «αποτυπώνουν μια συνεκτική πολιτική μείωσης των φορολογικών βαρών και δημιουργίας ενός πιο σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος».

Ακολουθεί η συνέντευξη του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Έπειτα από τέσσερις εβδομάδες πολέμου στο Ιράν, οι οικονομικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά νοικοκυριά και επαγγελματίες είναι πλέον ορατές. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα δεύτερο πακέτο μέτρων. Ποια είναι η στόχευσή του και πόσο εκτιμάτε ότι μπορεί να στηρίξει τους πολίτες;

«Βρισκόμαστε ενώπιον μιας πολυδιάστατης κρίσης, η οποία προκαλεί αστάθεια και αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο. Οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν άμεσα το κόστος των μεταφορών, την παραγωγή και τελικά τις τιμές που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το εύρος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί ασφαλώς από τη διάρκεια και την έκταση της κρίσης. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, με ψυχραιμία αλλά και ετοιμότητα για αναγκαίες παρεμβάσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε στην ανακοίνωση μιας δέσμης έκτακτων μέτρων, ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ, με στοχευμένο χαρακτήρα. Στόχος είναι να περιορίσουμε τις συνέπειες της αύξησης των τιμών των καυσίμων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και να στηρίξουμε τους πολίτες και κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, υλοποιούμε τέσσερις βασικές παρεμβάσεις. Πρώτον, επιδοτούμε το πετρέλαιο κίνησης στο δίκτυο διανομής κατά 16 λεπτά ανά λίτρο, ώστε το συνολικό τελικό όφελος για τον καταναλωτή να ανέρχεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει κυρίως στη συγκράτηση του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα, δεδομένου ότι το πετρέλαιο κίνησης χρησιμοποιείται ευρέως στις μεταφορές και στην αγροτική παραγωγή.

Δεύτερον, ενισχύουμε τη μετακίνηση των πολιτών μέσω ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια καυσίμων, καθώς και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε 60 ευρώ για τη νησιωτική, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν περίπου τα τρία τέταρτα των ιδιοκτητών οχημάτων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας gov.gr και η καταβολή της ενίσχυσης προγραμματίζεται πριν από το Πάσχα.

Τρίτον, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα με επιδότηση 15% στις αγορές λιπασμάτων για τους επόμενους δύο μήνες, συμβάλλοντας στη μείωση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Και τέταρτον, λαμβάνουμε μέτρα για να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μέσω αποζημίωσης των εταιρειών βάσει των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν.

Ένα μέρος του κόστους των μέτρων, περίπου το ένα τρίτο, θα καλυφθεί από την αναπροσαρμογή της φορολόγησης στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια – τομέας που παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η παρέμβαση αυτή συνδέεται και με το επικείμενο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και ενισχύει τη δημοσιονομική ισορροπία με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

Συνολικά πρόκειται για μια ουσιαστική και προσεκτικά σχεδιασμένη δέσμη μέτρων, η οποία, σε συνδυασμό με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε βασικά προϊόντα, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών συνεπειών της κρίσης. Το γεγονός ότι μπορούμε να υλοποιούμε τέτοιες παρεμβάσεις οφείλεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και στη συνετή δημοσιονομική πολιτική των τελευταίων ετών. Με αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πολιτών και στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό τους».

Η αντιπολίτευση επιμένει ότι μόνη λύση θα ήταν η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ. Είναι μια πρόταση που βρίσκεται στον δικό σας σχεδιασμό, έστω ως ύστατη παρέμβαση, ή έχει αποκλειστεί εντελώς;

«Τα βασικά κριτήρια που διέπουν τις παρεμβάσεις μας είναι η διασφάλιση του δημοσιονομικού χώρου, η αποτελεσματικότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη. Τα μέτρα που έχουμε επιλέξει είναι πλήρως κοστολογημένα, σε μεγάλο βαθμό δοκιμασμένα και κυρίως στοχευμένα σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Με τις παρεμβάσεις που εφαρμόζουμε, κατευθύνουμε τους πόρους εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιδότηση που δίνεται για τη μετακίνηση αντιστοιχεί σε περίπου 36 λεπτά ανά λίτρο για μια μέση κατανάλωση, καλύπτοντας ουσιαστικά την αύξηση της τιμής που προκάλεσε η διεθνής κρίση. Παράλληλα, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ύψους 16 λεπτών ανά λίτρο, υπερβαίνει κατά πολύ το όφελος που θα μπορούσε να προκύψει από μια ενδεχόμενη μείωση του ΕΦΚ, δεδομένων των περιορισμών που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Επιπλέον, η επιλογή των επιδοτήσεων μας δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας και προσαρμογής ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και δεδομένης της αβεβαιότητας της κατάστασης, κάτι που δεν θα ίσχυε στην περίπτωση μόνιμων παρεμβάσεων».

Το γεγονός ότι ένα μέρος του δημοσιονομικού χώρου αξιοποιείται σήμερα για τα μέτρα στήριξης αλλάζει τον σχεδιασμό που υπήρχε μακροπρόθεσμα για το οικονομικό επιτελείο; Για παράδειγμα, για τα μέτρα που μελετούσατε ενόψει της επόμενης ΔΕΘ;

«Ο βασικός μας σχεδιασμός δεν μεταβάλλεται. Τα μέτρα που λάβαμε είναι προσωρινά και κινούνται εντός των δυνατοτήτων του φετινού προϋπολογισμού. Συνεπώς δεν επηρεάζουν τον δημοσιονομικό χώρο των επόμενων ετών, ούτε ανατρέπουν τον προγραμματισμό μας για μελλοντικές παρεμβάσεις.

Η θετική πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία ωστόσο οφείλουμε να αξιοποιούμε με σύνεση. Αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, χωρίς να διακινδυνεύουμε τη σταθερότητα και αξιοπιστία της χώρας.

Αν η κρίση κλιμακωθεί, θα απαιτηθούν προφανώς πρόσθετες παρεμβάσεις, ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτήν τη συζήτηση, όπως έπραξε σε όλες τις μεγάλες κρίσεις των τελευταίων ετών, από την πανδημία έως την ενεργειακή κρίση.

Η ισχυρή παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ευρώπη και η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ενισχύουν τη δυνατότητά μας να συμβάλουμε στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων, που είναι απαραίτητες σε περιόδους διεθνών αναταράξεων».

Ξεκίνησε αυτό τον μήνα η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ. Τι αλλάζει φέτος για τους φορολογούμενους;

«Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις ενσωματώνουν σημαντικές αλλαγές που οδηγούν σε ελαφρύνσεις για ένα ευρύ φάσμα πολιτών, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης. Περίπου 500.000 φορολογούμενοι επωφελούνται από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής έχουν μείωση κατά 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, ενώ νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα απαλλάσσονται πλήρως από τον σχετικό υπολογισμό. Όσοι εκμίσθωσαν κλειστά σπίτια ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια. Ταυτόχρονα, διατηρούνται τα κίνητρα για ανακαινίσεις, με εκπτώσεις φόρου που μπορούν να φτάσουν έως και τις 16.000 ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, εφαρμόζονται μειώσεις 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, ενώ συνεχίζεται η απαλλαγή για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Επιπλέον, διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων εκπτώσεων λόγω ασφάλισης κατοικιών.

Ως προς τη διαδικασία, στο πλαίσιο των κινήτρων για έγκαιρη υποβολή και εξόφληση του φόρου εισοδήματος έχει παραταθεί έως τις 15 Μαΐου η προθεσμία υποβολής της δήλωσης με παροχή έκπτωσης 4%, εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως το τέλος Ιουλίου.

Συνολικά, οι αλλαγές αυτές αποτυπώνουν μια συνεκτική πολιτική μείωσης των φορολογικών βαρών και δημιουργίας ενός πιο σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος.

Σε συνδυασμό με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ από 1ης Απριλίου, η οποία συνεπάγεται και αυξήσεις για το σύνολο των δημόσιων υπαλλήλων και σειρά επιδομάτων, οι φορολογικές ελαφρύνσεις ενισχύουν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».