Κρίση στη Γαλλία: Το καλό, το κακό και το χείριστο σενάριο για την ελληνική οικονομία

Αντιμέτωπη με τρία σενάρια βρίσκεται η ελληνική οικονομία με αφετηρία την πολιτική και δημοσιονομική κρίση στη Γαλλία.

Και τα τρία σενάρια (ψήφιση ενός πακέτου λιτότητας Μπαϊρού, στήριξη από ΕΚΤ, μη στήριξη από ΕΚΤ) αυτά σχετίζονται με την αχίλλειο πτέρνα της ελληνικής οικονομίας που δεν είναι από το υψηλό δημόσιο χρέος. Παρά, όμως, το μεγάλο ύψος του ελληνικού δημοσίου χρέους, αρμόδια στελέχη του οικονομικού επιτελείου με τα οποία ήλθε σε επαφή το newsit.gr, εμφανίζονται καθησυχαστικά σε σχέση με τις επιπτώσεις της γαλλικής δημοσιονομικής κρίσης ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις στο Παρίσι.

Πιο αναλυτικά, τα σενάρια εξέλιξης της γαλλικής κρίσης και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία έχουν ως εξής:

Σενάριο 1ο: Ψήφιση πακέτου λιτότητας

Οι επιπτώσεις της γαλλικής κρίσης θα είναι μηδαμινές για την ελληνική και ευρύτερα την ευρωπαϊκή οικονομία, σε περίπτωση που η κυβέρνηση Μπαϊρού λάβει ψήφο εμπιστοσύνης (πρώτο και δύσκολο να υλοποιηθεί, σενάριο) από τη γαλλική Βουλή στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 και έτσι μπορέσει να περάσει το πακέτο λιτότητας το οποίο έχει εξαγγείλει, με τις όποιες παραλλαγές του.

Σενάριο 2ο: Μη ψήφιση πακέτου λιτότητας, άλμα στις αποδόσεις των ομολόγων και παρέμβαση ΕΚΤ

Σε περίπτωση, όμως, που πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού (δεύτερο και αρκετά πιθανό σενάριο) και βαθύνει η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία (πολλώ δε μάλλον αν πρόεδρος Μακρόν προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές), τότε οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βλέποντας μία παραπέρα εκτίναξη των αποδόσεων των γαλλικών κρατικών ομολόγων (δηλαδή του κόστους δανεισμού), λόγω του τεράστιου μεγέθους της γαλλικής οικονομίας, θα προβεί σε ενέργειες προκειμένου να αποτρέψει το χρεοστάσιο της.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ θα μπορούσε να μειώσει άμεσα τα επιτόκια δανεισμού αλλά και να αγοράσει γαλλικά κρατικά ομόλογα.

Αυτό, αναφέρουν τα ίδια στελέχη του οικονομικού επιτελείου, θα ήταν …θετικό για την ελληνική οικονομία, καθώς η παραπέρα μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ θα οδηγούσε σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση του κόστους δανεισμού (με θετικές συνέπειες στον προϋπολογισμό) και για το ελληνικό δημόσιο και άρα σε φρενάρισμα κάθε πίεσης έξωθεν αύξησης του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, η Γαλλία θα υποχρεωνόταν να λάβει έκτακτα μέτρα λιτότητας -πιθανότατα πιο αυστηρά σε σχέση με εκείνα που προτείνει τώρα ο Μπαϊρού – γεγονός που θα έσπρωχνε τη γαλλική και ίσως και την ευρωπαϊκή οικονομία στην ύφεση.

Από αυτήν την άποψη, θα ζημιωνόταν και η ελληνική οικονομία, αλλά σε υποφερτό για τον κρατικό προϋπολογισμό σημείο, αν και θα έμπαιναν σε αμφισβήτηση τα υπερ – πλεονάσματα του, μαζί και τα νέα πακέτα μόνιμων παροχών.

Σενάριο 3ο: Μη ψήφιση πακέτου λιτότητας, άλμα αποδόσεων ομολόγων και μη στήριξη από ΕΚΤ

Αν, όμως, δεν υπάρξει στήριξη από την ΕΚΤ (τρίτο σενάριο) -πράγμα που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί σε περίπτωση ανεξέλεγκτης αυξητικής πορείας των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων – και έτσι καταστεί πρακτικά «απαγορευτική» οποιαδήποτε πρόσβαση των χωρών – μελών της ευρωζώνης (μαζί και της Ελλάδας) στις διεθνείς αγορές, τότε η Ελλάδα μπορεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της στους διεθνείς δανειστές για 3 ή 3,5 χρόνια χάρη στο «μαξιλάρι» των 43 δις. ευρώ που έχει στη διάθεσή της, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις χρηματοδοτικές ανάγκες της κάθε χρόνο (13 δις. ευρώ).

Προφανώς, όμως, σε αυτήν την ακραία περίπτωση η οποία θα ήταν ιδιαίτερα αρνητική για την ευρωζώνη, θα συμπιεστούν εξαιρετικά οι δημοσιονομικές αντοχές της Ελλάδας και οι δυνατότητες της όχι μόνο να φέρει νέα μόνιμα μέτρα στήριξης, αλλά και να διατηρήσει τα υφιστάμενα συστήματα φορολόγησης και κοινωνικών δαπανών στο υφιστάμενο επίπεδο…