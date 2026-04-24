S&P για Ελλάδα: Παραμένει στο BBB, σταθερές και οι προοπτικές

Σταθερή στη βαθμίδα BBB κράτησε την Ελλάδα η Standard & Poor’s (S&P), επιβεβαιώνοντας την επενδυτική βαθμίδα της χώρας.

Η απόφαση του οίκου S&P διατηρεί την Ελλάδα εντός της επενδυτικής κατηγορίας, με την αξιολόγηση να παραμένει στο BBB, στέλνοντας μήνυμα προς τις αγορές ότι η δημοσιονομική εικόνα, η πορεία του χρέους και η ανθεκτικότητα της οικονομίας συνεχίζουν να στηρίζουν το ελληνικό αξιόχρεο εν μέσω τους διεθνούς «καταιγίδας», αν και δεν ήταν αρκετά για να οδηγήσουν σε νέα κίνηση προς τα πάνω.

Η S&P είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα τον Απρίλιο του 2025 σε BBB από BBB-, επικαλούμενη τότε τη σταθερή δημοσιονομική επίδοση και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Στην τελευταία της κίνηση, τον Οκτώβριο του 2025, είχε επιβεβαιώσει την αξιολόγηση στο BBB/A-2 με σταθερή προοπτική, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το πεδίο παρακολούθησης της πορείας της οικονομίας χωρίς να προεξοφλεί άμεση νέα αναβάθμιση.

Η διατήρηση της βαθμίδας έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει καλύτερη εικόνα από το παρελθόν στο μέτωπο του χρέους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ελληνικό δημόσιο χρέος αναμένεται να συνεχίσει την καθοδική πορεία του, με την Ιταλία να κινδυνεύει να βρεθεί πάνω από την Ελλάδα ως η πλέον υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης σε όρους χρέους προς ΑΕΠ.