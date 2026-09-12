«Μαγνήτης» η Ελλάδα για διεθνή Funds, εξελίσσεται σε χρηματοοικονομικό κέντρο

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα ραντάρ των μεγάλων ξένων επενδυτικών funds που τοποθετούν κεφάλαια σε κρατικά ομόλογα, μετοχές κερδοφόρων επιχειρήσεων και τραπεζών, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να εξελιχθεί και σε χρηματοοικονομικό κέντρο, προσελκύοντας managers και επιτελεία που διαχειρίζονται σημαντικές επενδύσεις.

Η προοπτική αυτή, που πριν από μία δεκαετία έμοιαζε με «όνειρο θερινής νυκτός», αρχίζει πλέον να αποκτά υπόσταση, καθώς οι επενδύσεις και το αυξανόμενο ενδιαφέρον από μεγάλα διεθνή funds δεν περιορίζονται πλέον στην τοποθέτηση κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία, αλλά επεκτείνονται και στην εγκατάσταση ανθρώπων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, όπως φάνηκε την τρέχουσα εβδομάδα.

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Ο Κρις Ρόκος, ιδρυτής της Rokos Capital Management και ένα από τα γνωστότερα ονόματα στον ευρωπαϊκό χώρο των hedge funds, με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 22 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η Millennium Management, ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων παγκοσμίως, με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 97 δισ. δολαρίων, σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα.

Προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται να στρέφει το ενδιαφέρον του και το αμερικανικό Veriton Fund Management, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 12,6 δισ. δολαρίων.

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Πρόκειται για τρεις περιπτώσεις διαχειριστών κεφαλαίων παγκόσμιου βεληνεκούς, οι οποίοι είτε έχουν ήδη γνωστοποιήσει αποφάσεις είτε έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μεταφορά στην Ελλάδα μέρους των δραστηριοτήτων τους ή των στελεχών τους.

Βάσεις για ακόμα καλύτερο μέλλον

Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνήθως γύρω από τους διαχειριστές κεφαλαίων, τηρουμένων των αναλογιών με μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα όπως το Λονδίνο ή η Γενεύη, δημιουργείται ένα ολόκληρο οικοσύστημα υπηρεσιών. Σε αυτό περιλαμβάνονται δικηγορικές εταιρείες, φορολογικοί και επενδυτικοί σύμβουλοι, τράπεζες, υπηρεσίες θεματοφυλακής, καθώς και άλλοι managers που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, στο καθεστώς κινήτρων που αξιοποιούν τα funds για τη μεταφορά τους στην Αθήνα περιλαμβάνεται η προϋπόθεση οι εγκαταστάσεις τους να έχουν ετήσιες λειτουργικές δαπάνες ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Στο επιτελείο του Κυριάκου Πιερρακάκη, κάνουν λόγο για ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών προς την Ελλάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, για θετικές εξελίξεις που συνδέονται με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, την υψηλή ανάπτυξη με ρυθμό 2% και την πολιτική δημοσιονομικής σταθερότητας. Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext, καθώς και η αναβάθμισή του στις ανεπτυγμένες αγορές, με την προβλεπόμενη ένταξή του στους δείκτες FTSE Russell και Stoxx στις 21 Σεπτεμβρίου, έφεραν πιο κοντά τις εξελίξεις.

Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, το νέο φορολογικό πλαίσιο που θεσπίστηκε άνοιξε την πόρτα στους μεγάλους ξένους διαχειριστές κεφαλαίων να κάνουν το βήμα προς την Ελλάδα. Με βάση αυτό, διαχειριστές κεφαλαίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και μεταφέρουν γραφεία, υπηρεσίες και στελέχη τους στη χώρα μπορούν να φορολογούνται με συντελεστή 5% για bonus και carried interest, έναντι 15%.

Σημειώνεται ότι η μεταφορά στελεχών ή η δημιουργία ενός γραφείου στην Αθήνα δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη μεταφορά στην Ελλάδα της φορολογικής κατοικίας ολόκληρου του fund. Παράλληλα, για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς προϋπόθεση είναι οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες από τις εγκαταστάσεις και την οικονομική δραστηριότητα του fund στην Ελλάδα να υπερβαίνουν τα 3 εκατ. ευρώ.

Δύο διεθνείς εξελίξεις ήρθαν να προσφέρουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην Ελλάδα. Η κατάργηση από το Λονδίνο του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος (non-dom) για εύπορα φυσικά πρόσωπα που μετακομίζουν στη Βρετανία, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που δημιούργησε ένα περιβάλλον αυξημένης ανασφάλειας γύρω από το μεγάλο χρηματοοικονομικό κέντρο του Ντουμπάι.