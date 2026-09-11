Η ΑΑΔΕ κατάσχεσε 477.000 λαθραία τσιγάρα σε βαλίτσα στο «Ελ. Βενιζέλος»

Στην κατάσχεση 477.000 λαθραίων τσιγάρων σε δύο υποθέσεις λαθρεμπορίας προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με το συνολικό ποσό δασμών και φόρων που αναλογούν στις δύο επιχειρήσεις να ξεπερνά τα 97,6 χιλ. ευρώ.

Οι δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύφθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τα λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν.

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Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 362.800 λαθραία τσιγάρα σε ταχυδρομικά δέματα.

Στις 10/9, ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποίησαν έλεγχο στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων. Με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου-ανιχνευτή καπνικών «BANE», εντοπίστηκαν 26 αποστολές δεμάτων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο,

Τα λαθραία καπνικά κατασχέθηκαν, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των αποστολέων.

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Λίγες μέρες νωρίτερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές του Ελ. Βενιζέλος, απέτρεψαν άλλη μια απόπειρα εισαγωγής μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Σημειώνεται πως αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, υπέβαλαν σε έλεγχο τις αποσκευές επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκοότητας, που είχε αφιχθεί από το Κάιρο.

Κατά τον έλεγχο αποκαλύφθηκε ότι μετέφερε διαμοιρασμένα σε επτά αποσκευές 114.200 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ η ίδια συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από τις δύο επιχειρήσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 97.619,70 ευρώ.