Η Chevron χτυπά «καμπανάκι» για νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο

Τα «μαξιλάρια» που μέχρι σήμερα συγκρατούσαν τις τιμές του πετρελαίου από μια ακόμη μεγαλύτερη άνοδο μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν έχουν πλέον εξαντληθεί, προειδοποιεί ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, εκτιμώντας ότι οι τιμές του αργού έχουν πλέον περισσότερες πιθανότητες να κινηθούν ανοδικά παρά να υποχωρήσουν τους επόμενους μήνες.

Μιλώντας σε ενεργειακό συνέδριο στις ΗΠΑ, ο επικεφαλής της Chevron δήλωσε ότι μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, χώρες έβγαλαν στην αγορά πετρέλαιο από τα αποθέματά τους, ενώ οι ΗΠΑ χαλάρωσαν επίσης τους περιορισμούς για πετρέλαιο που βρισκόταν σε δεξαμενόπλοια και προερχόταν από χώρες υπό κυρώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μέτρα αυτά λειτούργησαν ως «μαξιλάρι» για την αγορά, όμως, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Chevron, τα περιθώρια αυτά έχουν πλέον εξαντληθεί, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg.

«Είναι πιο δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα σενάριο στο οποίο οι τιμές θα υποχωρήσουν γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουίρθ, προσθέτοντας ότι οι κίνδυνοι για τις τιμές παραμένουν ανοδικοί τους επόμενους μήνες.

Σημειώνεται πως οι πιέσεις στην αγορά πετρελαίου έχουν ήδη περάσει στις τιμές των καυσίμων, αφού η τιμή του diesel στις ΗΠΑ ξεπέρασε την Πέμπτη τα 6 δολάρια ανά γαλόνι για πρώτη φορά, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης περιορίζουν περαιτέρω την προσφορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατευθύνονταν προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 8%, ενισχύοντας τις ανησυχίες για νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας.

Οι επιθέσεις στη Ρωσία και οι δραστηριότητες της Chevron

Ο Γουίρθ αναφέρθηκε και στις δραστηριότητες της Chevron κοντά στην περιοχή της σύγκρουσης.

Όπως είπε, η κυβέρνηση Τραμπ έχει συζητήσει με την Ουκρανία το ζήτημα των επιθέσεων στις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Έκτοτε, σύμφωνα με τον ίδιο, η Chevron έχει αντιμετωπίσει λιγότερες διαταραχές στις δραστηριότητές της.

Η αμερικανική εταιρεία έχει σημαντική παρουσία στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω του πετρελαϊκού κοιτάσματος Tengiz στο Καζακστάν και της συμμετοχής της στην Caspian Pipeline Consortium, τον αγωγό που μεταφέρει το πετρέλαιο του Tengiz προς τα δυτικά και τη Μαύρη Θάλασσα.

Επένδυση 7 δισ. δολαρίων στη Βενεζουέλα

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Chevron αναφέρθηκε στα σχέδια της εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητάς της στη Βενεζουέλα.

Η Chevron σχεδιάζει να επενδύσει 7 δισ. δολάρια, με τον Γουίρθ να διευκρινίζει ότι το σύνολο της χρηματοδότησης θα προέλθει από τα μετρητά που παράγουν οι τρεις υφιστάμενες κοινοπραξίες της εταιρείας στη χώρα, χωρίς εξωτερικά κεφάλαια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Chevron υπέγραψε νέους συμβατικούς όρους με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, αποκτώντας πρόσβαση σε δύο επιπλέον πετρελαϊκές περιοχές. Σύμφωνα με το Reuters, στόχος είναι να υπερδιπλασιαστεί η παραγωγή της και να φτάσει περίπου τα 600.000 βαρέλια την ημέρα έως το 2031.