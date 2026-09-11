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Μακρο-οικονομία

Κεραμέως: Η απασχόληση στο 72,2% συνιστά ρεκόρ για την Ελλάδα

Σύμφωνα με την υπουργό, 563.000 άνθρωποι, οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν
Συνέντευξη τύπου της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως με την Υφυπουργό Άννα Ευθυμίου και τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνο Τσαγκαρόπουλο, για την παρουσίαση του νομοσχεδίου για την "βελτίωση του πλαισίου επαγγελματικής ασφάλισης περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις" Τρίτη 30 Ιουνίου 2026
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Την ικανοποίηση της για τα βήματα που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά εργασίας εξέφρασε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, δηλώνοντας ότι η απασχόληση έχει φτάσει στο 72,2% ποσοστό που συνιστά ρεκόρ για την Ελλάδα.

Μιλώντας από τη Θεσσαλονίκη με αφορμή την 57η «Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ, η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι πάνω από 100 επιχειρήσεις βρίσκονται εκεί για να προσφέρουν 2.500 θέσεις εργασίας, κάτι που θα τονώσει την αγορά εργασίας.

Η Νίκης Κεραμέως υπογράμμισε ότι επί της σημερινής κυβέρνησης η απασχόληση έχει φτάσει στο 72,2% και η ανεργία στο 18%, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, συνιστά ρεκόρ για την Ελλάδα.

Η υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά γύρω από τις νέες θέσεις στην αγορά εργασίας ότι «563.000 άνθρωποι, οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019, σήμερα δουλεύουν».

Παράλληλα, η υπουργός δήλωσε πως «η χώρα μας έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό αύξησης απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη», επισήμανε και προσέθεσε ότι καταγράφεται «το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ η Ελλάδα στην ιστορία της».

Έκανε λόγο για ακόμα ένα ιστορικό ρεκόρ που καταγράφεται στην απασχόληση των γυναικών, με το ποσοστό να φτάνει το 63,6%.

Ερωτηθείσα για το μέλλον στην ελληνική αγορά εργασίας, η Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι αν και η ανεργία (7,9%) είναι στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας 18ετίας «αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί. Τα προβλήματα είναι πολλά. Τα προβλήματα στην καθημερινότητα είναι πολλά», τόνισε ότι το υπουργείο Εργασίας έχει ως στόχο «περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές».

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Μακρο-οικονομία
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