Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ανέβασαν ταχύτητα οι ρυθμίσεις, άγγιξαν τις 68.000, ύψους 20,56 δισ. ευρώ – Το «κούρεμα» ανά τύπο οφειλής

Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός τον Αύγουστο, με τις νέες επιτυχείς ρυθμίσεις να φτάνουν τις 1.364, παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά, λόγω εποχικότητας, τον συγκεκριμένο μήνα αναστέλλονται εκ του νόμου οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές.

Συνολικά πλέον, με τις 1.364 νέες ρυθμίσεις τον Αύγουστο, έχουν πραγματοποιηθεί 69.997 ρυθμίσεις μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ποσοστό των αιτήσεων που εγκρίνονται παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 71%, μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Θετικό πρόσημο συνεχίζει να διατηρεί η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Συνολικά, καταγράφονται 7.855 επιτυχείς ρυθμίσεις ευάλωτων οφειλετών, εκ των οποίων οι 528 αφορούν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, έχουν επιτευχθεί 627 αναστολές πλειστηριασμών, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας των πολιτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Διμερείς ρυθμίσεις με χρηματοδοτικούς φορείς

Τον Ιούλιο συνεχίστηκε η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους χρηματοδοτικούς φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 372 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 4.233 οφειλέτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία τραπεζών, κατά το β’ τρίμηνο του 2026, το 15% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν παραμείνει στα χαρτοφυλάκιά τους βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης.

Διαπιστώνεται ότι το μέσο «κούρεμα» για οφειλές στο Δημόσιο τον Αύγουστο ανέρχεται σε 13,5% και σε 28,3% προς χρηματοπιστωτικούς φορείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 48,4% των ρυθμίσεων προς χρηματοπιστωτικούς φορείς βάσει οφειλών έλαβε κούρεμα πάνω από 30% ενώ το συνολικό ποσό της διαγραφής ανέρχεται σε 6,66 δισ. ευρώ.