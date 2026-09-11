Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Ο εισαγόμενος πληθωρισμός έδωσε ώθηση 10% στον δείκτη τιμών εισαγωγών της βιομηχανίας

Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 2026 η αύξηση ανήλθε στο 4,4%
Φωτογραφία iStock
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών της βιομηχανίας τον Ιούλιο σημείωσε αύξηση κατά 10% συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2025.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ για τον γενικό δείκτη τιμών εισαγωγών της βιομηχανίας, παρουσίασε αύξηση 10% έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Την ίδια στιγμή, ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 4,4% έναντι αύξησης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αύξηση αυτή στον λεγόμενο εισαγόμενο πληθωρισμό από το 2025 στο 2026 (που προήλθε από τις διεθνείς ανατιμήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο) οφείλεται:

  • Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 16,5%
  • Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 1,5%
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
157
154
129
121
110
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo