Ο εισαγόμενος πληθωρισμός έδωσε ώθηση 10% στον δείκτη τιμών εισαγωγών της βιομηχανίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών της βιομηχανίας τον Ιούλιο σημείωσε αύξηση κατά 10% συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2025.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ για τον γενικό δείκτη τιμών εισαγωγών της βιομηχανίας, παρουσίασε αύξηση 10% έναντι μείωσης 2,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

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Την ίδια στιγμή, ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών κατά τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2026, παρουσίασε αύξηση 4,4% έναντι αύξησης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.