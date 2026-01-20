«Με μαεστρία» η πρώτη προεδρία Πιερρακάκη στο Eurogroup, στα «κορυφαία επιτεύγματα» του 2025 η εκλογή του

Υπό δύσκολη διεθνή συγκυρία και με βαριά ατζέντα, η πρεμιέρα του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup συνοδεύτηκε από θετικά σχόλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην Αθήνα.

Μάλιστα, δημόσιο έπαινο για τη πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, επεφύλασσε και ένας από τους πλέον θεσμικούς παράγοντες της ευρωζώνης.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Πιερ Γκραμένια, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της συνεδρίασης στις Βρυξέλλες, συνεχάρη τον νέο πρόεδρο του Eurogroup για το πρώτο του ραντεβού στην έδρα, σημειώνοντας ότι «προήδρευσε με μαεστρία», με «παραγωγική και εποικοδομητική συζήτηση» και ότι «έθεσε πολύ θετικό τόνο» για τη θητεία του.

Η χρονική στιγμή που ανέλαβε ο Έλληνας υπουργός δεν είναι εύκολη. Η χθεσινή (20.1.2026) συνεδρίαση έγινε με φόντο ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, με την ευρωπαϊκή πλευρά να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις δηλώσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενώ στην ατζέντα υπήρξαν θέματα με πολιτικό βάρος για το επόμενο διάστημα για τη πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Λίγες ώρες μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιδρούν στην προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ, o Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε στους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ για ενότητα και διάλογο θέτοντας προτεραιότητες όπως για την Ένωση Επενδύσεων, την Ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων και το ψηφιακό ευρώ. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να υπάρξουν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό ορίζοντα.

Επιπλέον, και παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν βρίσκονταν επισήμως στην ατζέντα, στο περιθώριο του Eurogroup ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ εξέπεμψε ξεκάθαρο μήνυμα ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, κρίσιμες για την Ευρώπη αλλά και για τη διεθνή κοινότητα συνολικά». Προειδοποίησε για ένα καθοδικό σπιράλ από την επιβολή δασμών το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο τις διατλαντικές σχέσεις, στέλνοντας μήνυμα ενότητας για την Ευρώπη.

Με αυτόν τον τρόπο, ο υπουργός Οικονομικών κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις στην πρώτη του εμφάνιση ως Πρόεδρος του Eurogroup αποσπώντας θετικά σχόλια από συναδέλφους και συνεργάτες του ενώ το στιγμιότυπο από την χαρακτηριστική στιγμή που χτύπησε το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup θα μείνει στην ιστορία.

Πρωταγωνιστής στα εθνικά επιτεύγματα

Η θετική εικόνα μεταφέρθηκε σήμερα και στην Ελλάδα, καθώς κατά τη σημερινή παρουσίαση του κυβερνητικού απολογισμού και του σχεδίου για το 2026, η πρώτη προεδρία Πιερρακάκη στο Eurogroup αναφέρθηκε ως γεγονός-ορόσημο που εντάσσεται στα επιτεύγματα που επικαλέστηκε η κυβέρνηση. Το μήνυμα που εκπέμπεται προς τα έξω, είναι ότι η χώρα μπορεί πλέον να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών αποφάσεων προσπερνώντας τα εμπόδια της ατζέντας, ακόμη και όταν αυτή είναι απαιτητική.

Πιο ειδικά, μιλώντας για τα «40 κορυφαία επιτεύγματα μέσα στο 2025» ο Άκης Σκέρτσος συμπεριέλαβε και την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup, δείγμα του πόσο ψηλά αξιολογεί η κυβέρνηση ως επιτυχία το συγκεκριμένο γεγονός.