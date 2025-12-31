Μειώσεις φόρων, αλλαγές σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, μισθούς και συντάξεις – Όλο το ημερολόγιο μέτρων έως το 2027

Ένα ημερολόγιο μέτρων που απλώνεται από την αυγή του 2026 μέχρι την άνοιξη του 2027 ενεργοποιεί φορολογικές ελαφρύνσεις σε εισόδημα, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και στοχευμένες ενισχύσεις.

Το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών μέτρων τοποθετείται στα 2,9 δισ. ευρώ για το 2026 και σε επιπλέον 2 δισ. ευρώ για το 2027. Η εφαρμογή γίνεται σταδιακά, με παρεμβάσεις που φαίνονται άμεσα σε μισθούς και υποχρεώσεις και άλλες που αποτυπώνονται αργότερα στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από 01.01.2026, η κεντρική αλλαγή που αφορά τους μισθωτούς είναι ότι, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα, μειώνεται η παρακράτηση επί του μικτού μισθού. Η μείωση της παρακράτησης μεταφράζεται σε αυξημένες καθαρές αποδοχές για εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, με τον σχεδιασμό να δίνει έμφαση σε οικογένειες με παιδιά και σε νέους έως 30 ετών.

Την ίδια ημέρα ξεκινά και η μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε συγκεκριμένες νησιωτικές και ακριτικές περιοχές. Η μείωση αφορά τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τη Σαμοθράκη και νησιά του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, με στόχο να περιοριστεί το κόστος σε περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο από μεταφορικά και απόσταση.

Ο Ιανουάριος 2026 περιλαμβάνει και ειδικό σκέλος αυξήσεων αποδοχών. Προβλέπεται να λάβουν τις αυξήσεις τους τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, περίπου 75.000 δικαιούχοι, αναδρομικά από τον Οκτώβριο, ενώ αυξάνονται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια περίοδο καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, επιβάρυνση που αφορά περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάρτιος 2026 είναι ο μήνας που εμφανίζεται μια κρίσιμη αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ. Με τη βεβαίωση του φόρου προβλέπεται ότι περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και, ειδικά, σε ακριτικές περιοχές όπως στον Έβρο και στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους κοντά στη μεθόριο, θα δουν μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50%. Η αλλαγή αποτυπώνεται απευθείας στο εκκαθαριστικό του φόρου.

Τον ίδιο μήνα αναμένεται να ανοίξουν και οι φορολογικές δηλώσεις. Σε αυτό το στάδιο προβλέπεται ότι περίπου 477.000 φορολογούμενοι θα έχουν μικρότερη επιβάρυνση λόγω μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Προβλέπεται επίσης ότι εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για όσους διαμένουν σε οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους και σε ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, ενώ προβλέπεται και εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα για νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του τέκνου και τα επόμενα δύο έτη.

Από 01.04.2026 η σειρά περνά στον κατώτατο μισθό, με νέα αύξηση που επηρεάζει περισσότερα από την αμοιβή όσων αμείβονται με τα κατώτατα όρια. Η αύξηση του κατώτατου συμπαρασύρει το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα τριετιών, την αμοιβή των υπερωριών και σειρά ακόμη παροχών που έχουν ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό. Από τον ίδιο μήνα προβλέπεται αντίστοιχη αναπροσαρμογή και στο σύνολο των μισθών του δημοσίου, ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Στο δεύτερο μισό του 2026, το χρονοδιάγραμμα επιστρέφει στις στοχευμένες ενισχύσεις και στις συντάξεις. Τον Νοέμβριο 2026 προβλέπεται να καταβληθεί ξανά η ενίσχυση των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, μαζί με την επιστροφή ενοικίου. Τον Δεκέμβριο 2026 προβλέπεται αύξηση συντάξεων με βάση ΑΕΠ και πληθωρισμό, χωρίς συμψηφισμό της αύξησης με την προσωπική διαφορά.

Από τον Ιανουάριο 2027 προβλέπεται επιπλέον ελάφρυνση για εργαζόμενους και εργοδότες, καθώς μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά επιπλέον 0,5%. Η παρέμβαση έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αποτυπώνεται στο κόστος εργασίας και, ανά περίπτωση, στο καθαρό αποτέλεσμα των αποδοχών.

Ο Μάρτιος 2027 είναι ο μήνας που πολλοί θα δουν εκ νέου την επίδραση των αλλαγών μέσα από τις φορολογικές δηλώσεις. Στις δηλώσεις που ανοίγουν για το φορολογικό έτος 2026, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες προβλέπεται να διαπιστώσουν μείωση φόρου, καθώς θα φορολογηθούν με μειωμένους συντελεστές. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αναφέρεται ότι στις δηλώσεις του 2027 για το φορολογικό έτος 2026 θα υπάρξει μείωση φόρου για περισσότερους από 160.000 ιδιοκτήτες λόγω μείωσης του συντελεστή για εισόδημα από ενοίκια στο κλιμάκιο 12.000-24.000 ευρώ από 35% σε 25%. Τον ίδιο μήνα, με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ, περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και σε ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους προβλέπεται να δουν μηδενικό φόρο.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκληρώνεται στο πεδίο των μισθών την 01.04.2027, όταν προβλέπεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο σημειώνεται ότι η σωρευτική αύξηση από το 2021, όταν ο κατώτατος ήταν στα 650 ευρώ, διαμορφώνεται στο 46%, με ανάλογη επίδραση και στους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων, στον βαθμό που οι αναπροσαρμογές συνδέονται με τον κατώτατο.