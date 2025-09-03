Μιχαηλίδου: Μόνιμη η τριτεκνική ιδιότητα – Σταδιακή σύγκλιση τριτέκνων – πολυτέκνων

Μακρο-οικονομία

«Θα ψηφιστεί νέο νομοσχέδιο που εξισώνει σταδιακά τρίτεκνους και πολύτεκνους, εξηγεί η κ. Μιχαηλίδου και εξαγγέλλει αλλαγές σε επιδόματα, φοροαπαλλαγές και κοινωνική στέγη
large family mother, father and four children with tablet computer at home
«Στο νομοσχέδιο που έχουμε φέρει στη Βουλή αποδίδουμε την ισοβιότητα στην τριτεκνική ιδιότητα των γονέων τριών παιδιών. Και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της σταδιακής σύγκλισης τριτέκνων – πολυτέκνων, όπως έχει εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός», επεσήμανε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας σήμερα (3.9.2025) στο MEGA. 

«Με την ψήφιση του νομοσχεδίου την επόμενη εβδομάδα, ο τρίτεκνος γονέας θα θεωρείται τρίτεκνος για πάντα, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών του», εξήγησε η Δόμνα Μιχαηλίδου και επισήμανε ότι «εκείνο που ισχύει μέχρι σήμερα είναι ότι ένας τρίτεκνος γονέας, όταν το παιδί του το τρίτο ενηλικιώνεται, δεν αναγνωρίζεται πλέον ως τρίτεκνος από το κράτος και χάνει τα προνόμια που αποδίδει η Πολιτεία στην τρίτεκνη οικογένεια. Αυτό αλλάζει».

Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στις πολιτικές του ΥΚΟΙΣΟ, όπως το Πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ, τα vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και τόνισε ότι σε όλα τα προγράμματα η τρίτεκνη οικογένεια μοριοδοτείται το ίδιο με την πολύτεκνη οικογένεια.

Σχετικά με τις φοροαπαλλαγές τριτέκνων και πολυτέκνων, η κα Μιχαηλίδου τόνισε ότι υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, ωστόσο: «Όλο αυτό είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση. Χρειάστηκε πολύ υπεύθυνη οικονομική πολιτική από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οφείλαμε να κρατήσουμε τα πράγματα πιο λελογισμένα, για να μπορούμε, σήμερα, μέσω της πάταξης της φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, να έχουμε περισσότερα φορολογικά έσοδα και να προχωρήσουμε σε μειώσεις φόρων».

Στα τρέχοντα και σημαντικά προγράμματα του ΥΚΟΙΣΟ για την αντιμετώπιση του στεγαστικού και δημογραφικού ζητήματος, η κα Μιχαηλίδου μίλησε, με παραδείγματα, για τη στόχευση και τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου της Κοινωνικής Αντιπαροχής, όπου τη συνεργασία του ΥΚΟΙΣΟ με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων για κατοικίες στρατιωτικών και κοινωνική στέγη καθώς και για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο.

